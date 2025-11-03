Alessandra Costante con Sandro Bennucci (al centro) e Carlo Bartoli nella cena degli auguri del 2024

14 Nov 2025

Ast, 'Premio Giornalisti Toscani 2025': il 15 dicembre a Firenze la cerimonia di consegna

Il riconoscimento è stato assegnato alla memoria di Raffaele Marianella, autista ucciso nell’agguato al bus dei tifosi del Pistoia basket a Rieti. Il ‘Premio sportivo dell'anno 2025’ dell’Ussi Toscana va a Jasmine Paolini, Silvio Baldini e Igor Protti. Prevista la presenza, tra gli altri, della segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante.

Torna il grande appuntamento dell'Associazione Stampa Toscana, ossia la cena degli auguri che coincide con la consegna dei premi "Giornalisti toscani 2025" e "Sportivo dell'anno 2025". Visto il successo e il gradimento degli anni passati, il Consiglio Direttivo, in stretta collaborazione con i gruppi di specializzazione (Ussi, Pensionati, Fotoreporter) organizza la cena per lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 20, in uno scenario diverso rispetto al passato, grazie alla disponibilità e alla collaborazione di Francesco Bechi, presidente di Federalberghi Firenze, che ha aperto le porte del suo Harri's Bar nell'Hotel Villa Medici, in via del Prato a Firenze.



Interverranno autorità e personalità vicine al mondo del giornalismo, i vertici della magistratura fiorentina, oltre alla segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa, Alessandra Costante.



Potranno partecipare i giornalisti iscritti all'Ast, anche accompagnati, fino a esaurimento dei posti. Il costo della cena, aperitivo compreso, è stato fissato nello speciale prezzo di 45 euro a persona. Le iscrizioni si chiuderanno, improrogabilmente, giovedì 10 dicembre e dovranno essere fatte alla segreteria Ast, via mail (ast@assostampa.org) o per telefono (055 2398358, 055 213254).



Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Stampa Toscana, all'unanimità, ha deciso di assegnare il "Premio Giornalisti Toscani 2025" alla memoria di Raffaele Marianella, autista del Pistoia basket, barbaramente ucciso sul suo bus in un agguato al ritorno da una trasferta a Rieti. Ritirerà il premio Anna Maria Celesti, sindaca facente funzione del comune di Pistoia.



Premio "Giornalisti Toscani 2025 anche a Marco Lucchesi e a Leonardo Mansueti, che da anni forniscono quotidianamente le informazioni ai cronisti sugli interventi, rispettivamente, dei Vigili del fuoco e della Questura di Firenze.



Riconoscimento anche al Comune di Firenze per gli interventi di messa in sicurezza di luoghi sensibili come la stazione di Santa Maria Novella, la stazione Leopolda e le Cascine. Il "Premio Giornalisti Toscani 2025" è stato assegnato dal Direttivo Ast a tre speciali agenti della Polizia Municipale e ai loro conduttori: si tratta di Nello, Viola e Sirio, unità cinofile fondamentali nelle operazioni per il ripristino della legalità.



Il Gruppo toscano giornalisti sportivi Ussi ha deciso di assegnare tre premi "Sportivo dell'anno 2025" che saranno consegnati sempre durante la cena degli auguri.



Premio “Atleta dell’anno 2025” alla ventinovenne tennista di Castelnuovo Garfagnana Jasmine Paolini, “per i risultati conseguiti nel corso della stagione, sia in singolare che in doppio” in coppia con Sara Errani: specialità, questa, nella quale è campionessa olimpica in carica. Attualmente nelle classifiche WTA Jasmine è la numero 8 al mondo nel singolare e la numero 3 nel doppio.



Premio speciale “Sportivo 2025” al massese Silvio Baldini, allenatore di calcio e attuale commissario tecnico della Nazionale Under 21 maschile, “per le doti umane e professionali che lo hanno sempre distinto nel corso della lunga carriera”.



Premio speciale “Alla carriera” al riminese Igor Protti ma toscano di adozione, uno degli attaccanti più prolifici di sempre, unico giocatore ad aver vinto il titolo di capocannoniere in serie A (con la maglia del Bari), in serie B e in serie C (con quella del Livorno) nonché l'unico nella storia a essersi laureato capocannoniere della serie A giocando per una squadra (il Bari) poi retrocessa. (Da assostampa.org)