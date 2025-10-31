2025
«Una querela per imbavagliare l'informazione: il solito copione, questa volta in scena a Fiumicino dove il sindaco Mario Baccini ha annunciato che l'amministrazione adirà le vie legali contro il collega di Roma Today Luca Teolato». Ne dà notizia l'Associazione Stampa Romana sul proprio sito web mercoledì 12 novembre 2025.
La colpa del giornalista «sarebbe aver pubblicato un elenco, non contestato, di assunti al Comune e in società partecipate legati da rapporti di parentela, affinità, appartenenza a esponenti politici e dirigenti. Al collega Teolato - conclude il sindacato regionale - va tutta la solidarietà dell'Associazione Stampa Romana». (mf)