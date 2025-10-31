CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: stamparomana.it
Associazioni 12 Nov 2025

Stampa Romana: «Querela contro l'inchiesta a Fiumicino, solidarietà al collega Luca Teolato»

La colpa del giornalista «sarebbe aver pubblicato un elenco, non contestato, di assunti al Comune e in società partecipate legati da rapporti di parentela, affinità, appartenenza a esponenti politici e dirigenti», rileva il sindacato regionale, per il quale si tratta di «una querela per imbavagliare l'informazione».

«Una querela per imbavagliare l'informazione: il solito copione, questa volta in scena a Fiumicino dove il sindaco Mario Baccini ha annunciato che l'amministrazione adirà le vie legali contro il collega di Roma Today Luca Teolato». Ne dà notizia l'Associazione Stampa Romana sul proprio sito web mercoledì 12 novembre 2025.

La colpa del giornalista «sarebbe aver pubblicato un elenco, non contestato, di assunti al Comune e in società partecipate legati da rapporti di parentela, affinità, appartenenza a esponenti politici e dirigenti. Al collega Teolato - conclude il sindacato regionale - va tutta la solidarietà dell'Associazione Stampa Romana». (mf)

@fnsisocial
Associazioni
11 Nov 2025
Stati generali degli Uffici Stampa e della Comunicazione del Lazio, i 25 anni della legge 150 al centro della III edizione
Associazioni
10 Nov 2025
Campania, assalto al furgone della tipografia: tre giornali non arrivano in edicola. Fnsi e Sugc: «Inquietante»
Associazioni
09 Nov 2025
Genova, ancora uno striscione contro i giornalisti. Assostampa con Odg e Ussi: «Inaccettabile, la questura intervenga»
 Le altre news

Articoli correlati

Fnsi12 Nov 2025
Fnsi, il 28 novembre sciopero per il contratto
Premi e Concorsi12 Nov 2025
Premio Francesco Landolfo 2025, selezionati i vincitori
Minacce05 Nov 2025
Giuseppe Bascietto sotto tutela per le sue inchieste sulla mafia, la solidarietà di Stampa Romana
Appuntamenti03 Nov 2025
'Giornalismo di pace: raccontare la guerra, non alimentarla', il 6 novembre incontro in Fnsi
Premi e Concorsi03 Nov 2025
Trieste, il San Giusto d'oro 2025 alla Cappella Underground. Targa a Paolo Condò
Gruppi di Specializzazione31 Ott 2025
Macerata, lettera aperta di un collega: «Io, giornalista disabile, penalizzato allo stadio»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits