Lo stadio Luigi Ferraris di Genova (Foto di Gabriel Rinaldi - commons.wikimedia.org)

09 Nov 2025

Genova, ancora uno striscione contro i giornalisti. Assostampa con Odg e Ussi: «Inaccettabile, la questura intervenga»

«Si tratta dell'ennesimo atto di intimidazione che si verifica in pochi mesi contro i cronisti che fanno quotidianamente il proprio lavoro», denunciano i rappresentanti regionali della categoria domenica 9 novembre 2025, annunciando una richiesta di incontro con il questore Burdese.

Un altro striscione contro i giornalisti che svolgono il proprio lavoro e raccontano fatti di cronaca. Lo striscione è comparso domenica 9 novembre 2025 pomeriggio allo stadio Luigi Ferraris durante la partita tra Genoa e Fiorentina.



«Si tratta dell'ennesimo atto di intimidazione che si verifica in pochi mesi contro i cronisti che fanno quotidianamente il proprio lavoro», denunciano Ordine del Giornalisti della Liguria, Associazione Ligure dei Giornalisti e Ussi Liguria che, in una nota congiunta, «condannano questo atteggiamento minaccioso da parte di sedicenti tifosi da sempre omertosi sui fatti di cronaca che li riguardano e che agiscono credendosi al di sopra della legge».



Al tempo stesso, «la categoria - incalzano Ordine, Assostampa e Gruppo regionale della stampa sportiva - auspica un pronto intervento della Questura di Genova nell'individuare gli autori di questi insulti, per di più sessisti, e di queste minacce che espongono davanti a decine di telecamere striscioni firmati che non dovrebbero entrare all'interno dello stadio».



Odg, Assostampa Ligure e Ussi Liguria concludono anticipando che chiederanno nelle prossime ore un incontro urgente con il questore di Genova Silvia Burdese. (mf)