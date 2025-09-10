La sala Walter Tobagi della Fnsi

27 Dic 2025

'Post Brexit, Europa e Regno Unito tornano a riavvicinarsi': il 14 gennaio corso di formazione in Fnsi

Iscrizioni aperte tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it entro domenica 11 gennaio 2026. Ai partecipanti quattro crediti validi per il triennio 2026-2028.

'Post Brexit, Europa e Regno Unito tornano a riavvicinarsi' è il titolo del corso di formazione in programma mercoledì 14 gennaio 2026 dalle 14 alle 18 nella sede della Fnsi (via delle Botteghe Oscure, 54 - primo piano) a Roma. Organizzato dall'Associazione Stampa Romana, il corso si propone di analizzare, a quasi dieci anni dal referendum che portò alla Brexit, come Londra e Bruxelles abbiano invertito la rotta, tornando ad avvicinarsi.



«A spingere in questa direzione - anticipano gli organizzatori - vi è il mutato quadro internazionale che vede Londra e Bruxelles unite di fronte alla duplice sfida della guerra in Ucraina e del difficile rapporto transatlantico con gli Stati Uniti di Donald Trump. Il rientro del Regno Unito nell'Unione Europea non è all'ordine del giorno, ma c'è la volontà comune di superare le divisioni e le asprezze che hanno segnato il 'divorzio' fra le due sponde della Manica».



Inoltre, «la coalizione dei volenterosi e il modo in cui Starmer e i leader dei principali Paesi europei hanno sostenuto insieme il presidente ucraino Zelensky davanti a Trump sono una chiara dimostrazione di questa dinamica, che si riflette anche nella volontà di tornare a discutere dei principali dossier economici. Il corso - conclude Stampa Romana - traccerà il quadro di questo riavvicinamento, analizzando le conseguenze della Brexit e la sua attuale evoluzione, con una speciale attenzione allo stretto rapporto fra Italia e Regno Unito».



Fra i docenti previsti: Pierluigi Puglia, portavoce dell'Ambasciata del Regno Unito in Italia e direttore della Comunicazione & Public Affairs per la rete UkinItaly, che riunisce le organizzazioni britanniche in Italia; i giornalisti Marco Varvello, Maria Cristina Vicario, Lazzaro Pappagallo e Stefano Ferrante, giornalista de La7 e segretario dell'Associazione Stampa Romana.



Iscrizioni aperte tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it entro domenica 11 gennaio. Ai partecipanti quattro crediti validi per il triennio 2026-2028. (mf)