La sala riunioni della Fondazione Murialdi

27 Dic 2025

'Giornalisti freelance: diritti, prestazioni previdenziali ed assistenziali', il 15 gennaio seminario a Roma

Appuntamento delle 10 alle 13 nella sede della Fondazione Paolo Murialdi, in via Nizza 35. Iscrizioni aperte sulla piattaforma formazionegiornalisti.it fino al 12 gennaio 2026.

Giovedì 15 gennaio 2026 si discute di giornalisti lavoratori autonomi nella sede della Fondazione Paolo Murialdi, a Roma. 'Giornalisti freelance: diritti, prestazioni previdenziali ed assistenziali': questo il titolo del corso di formazione, organizzato in collaborazione con ForMedia, in programma dalle 10 alle 13 nella sala riunioni di via Nizza, 35.



Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma formazionegiornalisti.it fino al 12 gennaio. Tre i crediti formativi previsti, validi per il triennio 2026-2028.



Programma

Il corso, pensato per creare le basi di una nuova cultura della previdenza, si propone di presentare gli strumenti attualmente disponibili su previdenza e assistenza a tutela dei giornalisti freelance che oggi rappresentano il 65 per cento della categoria.



Relatori

Giancarlo Tartaglia, segretario fondazione Paolo Murialdi;

Roberto Ginex, presidente Inpgi;

Mattia Motta, vicepresidente Inpgi;

Mimma Iorio, direttore generale Inpgi.



Modera

Tiziana Tavella, coordinatrice Commissione lavoro autonomo nazionale Fnsi (Clan)



Saluti

Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi;

Claudio Silvestri, segretario aggiunto Fnsi e presidente Clan Fnsi. (mf)