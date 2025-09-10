CERCA
La sala riunioni della Fondazione Murialdi
Formazione 27 Dic 2025

'Giornalisti freelance: diritti, prestazioni previdenziali ed assistenziali', il 15 gennaio seminario a Roma

Appuntamento delle 10 alle 13 nella sede della Fondazione Paolo Murialdi, in via Nizza 35. Iscrizioni aperte sulla piattaforma formazionegiornalisti.it fino al 12 gennaio 2026.

Giovedì 15 gennaio 2026 si discute di giornalisti lavoratori autonomi nella sede della Fondazione Paolo Murialdi, a Roma. 'Giornalisti freelance: diritti, prestazioni previdenziali ed assistenziali': questo il titolo del corso di formazione, organizzato in collaborazione con ForMedia, in programma dalle 10 alle 13 nella sala riunioni di via Nizza, 35.

Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma formazionegiornalisti.it fino al 12 gennaio. Tre i crediti formativi previsti, validi per il triennio 2026-2028.

Programma
Il corso, pensato per creare le basi di una nuova cultura della previdenza, si propone di presentare gli strumenti attualmente disponibili su previdenza e assistenza a tutela dei giornalisti freelance che oggi rappresentano il 65 per cento della categoria.

Relatori
Giancarlo Tartaglia, segretario fondazione Paolo Murialdi;
Roberto Ginex, presidente Inpgi;
Mattia Motta, vicepresidente Inpgi;
Mimma Iorio, direttore generale Inpgi.

Modera
Tiziana Tavella, coordinatrice Commissione lavoro autonomo nazionale Fnsi (Clan)

Saluti
Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi;
Claudio Silvestri, segretario aggiunto Fnsi e presidente Clan Fnsi. (mf)

Formazione
27 Dic 2025
 Le altre news

Articoli correlati

