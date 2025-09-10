Il Teatro Ariston di Sanremo, sede del Festival (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

24 Dic 2025

'A un passo dal Festival: Sanremo senza filtri', il 6 febbraio formazione in sala Tobagi

La partecipazione al corso darà diritto a quattro crediti ai giornalisti che si registreranno sulla piattaforma della formazione. Il termine per le iscrizioni è fissato al 2 febbraio.

‘A un passo dal Festival: Sanremo senza filtri. Tra palco e redazione, come raccontare la musica oggi’: è questo il titolo del seminario, organizzato in collaborazione con ForMedia, che si svolgerà nella sala Walter Tobagi della Fnsi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma) venerdì 6 febbraio 2026 dalle 9:30 alle 13:30.



Si tratta di un percorso di formazione dedicato ai giornalisti che desiderano approfondire le trasformazioni del giornalismo musicale nell’era digitale, tra algoritmi, social network e nuove modalità di produzione e promozione della musica.



Attraverso le voci di critici, musicisti, produttori, avvocati, direttori d’orchestra, cantautori, editori e giornalisti, il corso esplora il rapporto tra libertà di critica e responsabilità etica, il ruolo dell’informazione, anche nella valorizzazione della musica indipendente, le dinamiche di promozione artistica fuori dai circuiti delle major, le scelte editoriali e le nuove sfide poste dal Festival di Sanremo come laboratorio mediatico unico in Italia.



L’obiettivo è riflettere su come raccontare la musica con maggiore consapevolezza, aggiornando le competenze giornalistiche in un contesto in cui palco e redazione sono sempre più interconnessi. Con la partecipazione di critici, artisti, produttori, editori e professionisti del Festival di Sanremo.



Sono previsti i saluti iniziali di Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi. Di seguito l’elenco dei relatori, con la discussione che sarà moderata dal consigliere nazionale della Federazione nazionale della Stampa Tommaso Polidoro:



Fabrizio Casinelli (direttore della comunicazione Rai): ‘Cuore e regia della comunicazione del Festival di Sanremo. Il lavoro dell’ufficio stampa della Rai’;

Andrea Montemurro (presidente Associazione Musicisti Indipendenti Italiani): ‘Controvento: fare musica indipendente tra giganti e algoritmi. Le sfide dell’universo degli artisti indipendenti’;

Gianni Testa (producer): ‘Musica fuori dal coro: produrre e promuovere l’indie nel mondo delle major. Il punto di vista di un producer’;

Giovanni Del Bosco a.k.a. Lele Boccardo (critico musicale): ‘Libertà di critica… o critiche alla libertà? Il ruolo del critico musicale oggi’;

Antonio Di Trento (giornalista): ‘Dal vinile all’algoritmo: raccontare la notte senza perdere il ritmo. Evoluzione del giornalismo musicale tra tradizione e innovazione’;

Luciano Zagarrigo (avvocato): ‘Etica, copyright e giornalismo musicale: cosa si può scrivere, pubblicare, citare? Le regole del diritto e della deontologia’;

Gatto Panceri (cantautore): ‘Io vivo per lei. Cosa significa vivere di musica, dalla creatività all’autopromozione’;

Michele Castillo (direttore d’orchestra): ‘Sanremo in FM: come la radio vive e racconta la musica’;

Andreatta Fulvia a.k.a. Tina Rossi (editore, giornalista): ‘Tra palco e redazione, raccontare la musica oggi: professionalità, qualità e autonomia nel giornalismo musicale contemporaneo’. (anc)