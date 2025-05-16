Appuntamento nella sala Walter Tobagi della Fnsi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma) alle 14:30 di lunedì 3 novembre 2025 per la presentazione dei risultati del VII Rapporto “Illuminare le Periferie”, uno strumento di monitoraggio e sensibilizzazione sulla copertura dell’informazione estera nei telegiornali italiani di prima serata. Nel corso dell’iniziativa, promossa da Cospe in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia, Usigrai e Fnsi, ci sarà un approfondimento sulla qualità e sull’equilibrio della rappresentazione del Sud Globale (Africa, America Latina, Medio Oriente e Asia) e dedica un focus specifico all’analisi della narrazione del conflitto israelo-palestinese, con uno speciale su Gaza nei programmi di approfondimento.
Attraverso dati quantitativi e qualitativi, testimonianze dirette e una tavola rotonda con giornalisti ed esperti del settore, l’incontro offrirà spunti di riflessione sulla responsabilità deontologica dei media nel garantire una copertura pluralistica, contestualizzata e rispettosa delle diverse soggettività.
L’introduzione sarà a cura di Carlo Bartoli (presidente del Consiglio Nazionale dell’ordine dei giornalisti), Daniele Macheda (segretario Usigrai) e Roberto Natale (consigliere di amministrazione Rai) e Anna Meli (presidente Cospe). Presenterà il rapporto Paola Barretta, coordinatrice dell’Osservatorio di Pavia.
È prevista poi la tavola rotonda ‘Chi parla del mondo nei nostri TG?’, moderata da Vittorio Longhi (Cospe/Carta di Roma) con l’intervento di Giulia Bosetti (Rainews24), Luciana Borsatti (analista e giornalista, Huffington Post) e le conclusioni di Vittorio di Trapani (presidente Fnsi).
La partecipazione garantirà cinque crediti deontologici ai giornalisti che si registreranno sulla piattaforma della formazione.
È possibile scaricare VII Rapporto “Illuminare le Periferie” a questo link. (anc)