La copertina del Rapporto
Appuntamenti 22 Ott 2025

‘Illuminare le Periferie’, la presentazione del VII Rapporto il 3 novembre in sala Tobagi

Nell’iniziativa, promossa da Cospe in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia, Usigrai e Fnsi, verranno illustrati i risultati dello strumento di monitoraggio e sensibilizzazione sulla copertura dell’informazione estera nei telegiornali italiani di prima serata. Un focus specifico è stato dedicato all’analisi della narrazione del conflitto israelo-palestinese, con uno speciale su Gaza nei programmi di approfondimento. La partecipazione garantirà cinque crediti deontologici ai giornalisti che si registreranno sulla piattaforma della formazione.

Appuntamento nella sala Walter Tobagi della Fnsi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma) alle 14:30 di lunedì 3 novembre 2025 per la presentazione dei risultati del VII Rapporto “Illuminare le Periferie”, uno strumento di monitoraggio e sensibilizzazione sulla copertura dell’informazione estera nei telegiornali italiani di prima serata. Nel corso dell’iniziativa, promossa da Cospe in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia, Usigrai e Fnsi, ci sarà un approfondimento sulla qualità e sull’equilibrio della rappresentazione del Sud Globale (Africa, America Latina, Medio Oriente e Asia) e dedica un focus specifico all’analisi della narrazione del conflitto israelo-palestinese, con uno speciale su Gaza nei programmi di approfondimento.

Attraverso dati quantitativi e qualitativi, testimonianze dirette e una tavola rotonda con giornalisti ed esperti del settore, l’incontro offrirà spunti di riflessione sulla responsabilità deontologica dei media nel garantire una copertura pluralistica, contestualizzata e rispettosa delle diverse soggettività.

L’introduzione sarà a cura di Carlo Bartoli (presidente del Consiglio Nazionale dell’ordine dei giornalisti), Daniele Macheda (segretario Usigrai) e Roberto Natale (consigliere di amministrazione Rai) e Anna Meli (presidente Cospe). Presenterà il rapporto Paola Barretta, coordinatrice dell’Osservatorio di Pavia.

È prevista poi la tavola rotonda ‘Chi parla del mondo nei nostri TG?’, moderata da Vittorio Longhi (Cospe/Carta di Roma) con l’intervento di Giulia Bosetti (Rainews24), Luciana Borsatti (analista e giornalista, Huffington Post) e le conclusioni di Vittorio di Trapani (presidente Fnsi).

La partecipazione garantirà cinque crediti deontologici ai giornalisti che si registreranno sulla piattaforma della formazione.

È possibile scaricare VII Rapporto “Illuminare le Periferie” a questo link. (anc)

