Un momento del corso di formazione

05 Dic 2025

Invalidità e disabilità dei giornalisti, grande partecipazione al corso Ungp in sala Tobagi

Si sono confrontati sul tema i dirigenti degli organismi della categoria dei giornalisti e dell’Inps, con esperti e rappresentanti degli utenti.

Si è svolta giovedì 4 dicembre 2025, nella sala Walter Tobagi della Fnsi a Roma, un’intensa mattinata di lavoro sui temi dell’invalidità e della disabilità dei giornalisti attivi e dei pensionati e dei loro familiari e, più in generale dei cittadini italiani più fragili. Il corso di formazione organizzato su questi temi dall’Unione Nazionale Giornalisti Pensionati, sindacato di base della Fnsi, ha visto confrontarsi i dirigenti degli organismi della categoria dei giornalisti, dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esperti e rappresentanti degli utenti.



Il corso, al quale hanno partecipato in presenza e on line oltre cento giornaliste e giornalisti di tutta Italia, ha approfondito le tematiche legate alla situazione socio-sanitaria dei giornalisti, pensionati e attivi, con particolare riferimento a invalidità, disabilità, assistenza, prevenzione e lotta contro le discriminazioni di malati e anziani anche nei mass media. In questo senso attenzione è stata rivolta agli aspetti deontologici dell’informazione sui soggetti più fragili. Nell’ambito della giornata di studio la Fnsi, l’Ungp e l’Inps hanno confermato la volontà di rafforzare la collaborazione sui temi di comune interesse, in particolare per quanto riguarda previdenza e assistenza sanitaria.



Dopo i saluti istituzionali di Guido D’Ubaldo (presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio), Diego De Felice (direttore centrale della Comunicazione dell’Inps) e del componente della Giunta Fnsi Maurizio Di Schino, sono intervenuti il direttore centrale della Salute e delle prestazioni di invalidità dell’Inps Filippo Bonanni, il Coordinatore Generale medico legale della stessa Inps Raffaele Migliorini, i presidenti di Casagit Salute Gianfranco Giuliani e dell’Inpgi Roberto Ginex, la segretaria del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Paola Spadari, la direttrice generale dell’Inpgi Mimma Iorio e il dottor Niccolò Biancalani della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale.



Esperienze dirette sono state portate dalla giornalista Silvia Garambois, da Giovanna Pacco dell’Associazione Banfield di Trieste, Elena Sodano della Fondazione del Progetto Paese di Catanzaro e del consigliere del Municipio Roma XII Alessandro Alongi. Ha coordinato i lavori la vice presidente vicaria dell’Ungp-Fnsi Patrizia Disnan. (anc)