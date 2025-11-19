2025
Il Conservatorio di Bologna, grazie all'impegno della vicepresidente dell'Ungp regionale Marialuigia Casalengo, ha deciso di istituire una borsa di studio intitolata a Marco Gardenghi, indimenticato presidente dell'Associazione Stampa Emilia-Romagna. Ne dà notizia lo stesso sindacato emiliano romagnolo con una nota pubblicata anche sul proprio sito web martedì 2 dicembre 2025.
Il riconoscimento sarà assegnato nel 2026 ad una composizione originale per quintetto di uno studente dell'istituto. L'iniziativa verrà presentata venerdì 5 dicembre alle 11.30 al Conservatorio di piazza Rossini 2 a Bologna. (mf)