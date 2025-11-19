CERCA
Marco Gardenghi (Foto: aser.bo.it)
Associazioni 03 Dic 2025

Borsa di studio intitolata a Marco Gardenghi, il 5 dicembre presentazione a Bologna

Il riconoscimento sarà assegnato nel 2026 ad una composizione originale per quintetto di uno studente dell'istituto. L'iniziativa del Conservatorio grazie all'impegno della vicepresidente del gruppo Ungp dell'Emilia-Romagna Marialuigia Casalengo.

Il Conservatorio di Bologna, grazie all'impegno della vicepresidente dell'Ungp regionale Marialuigia Casalengo, ha deciso di istituire una borsa di studio intitolata a Marco Gardenghi, indimenticato presidente dell'Associazione Stampa Emilia-Romagna. Ne dà notizia lo stesso sindacato emiliano romagnolo con una nota pubblicata anche sul proprio sito web martedì 2 dicembre 2025.

Il riconoscimento sarà assegnato nel 2026 ad una composizione originale per quintetto di uno studente dell'istituto. L'iniziativa verrà presentata venerdì 5 dicembre alle 11.30 al Conservatorio di piazza Rossini 2 a Bologna. (mf)

Associazioni
03 Dic 2025
Ast: «L'assessore Giorgio 'chiosa' sullo sciopero dei giornalisti durante una conferenza stampa. Poi chiarisce»
Associazioni
02 Dic 2025
Genova, Assostampa e Odg Liguria incontrano la sindaca Silvia Salis
Associazioni
26 Nov 2025
Aggressione a fotoreporter torinese, Subalpina e Odg: «Preoccupa ennesimo atto di violenza»
