CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Giuseppe Caffulli (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Ucsi 04 Dic 2025

Ucsi Lombardia, Giuseppe Caffulli è il nuovo presidente

Il giornalista succede a Monica Forni, che è stata alla guida per due mandati.

«Giuseppe Caffulli è il nuovo presidente dell’Unione Cattolica Stampa Italiana – sezione Lombardia. Caffulli succede a Monica Forni che per due mandati ha guidato l’Ucsi Lombardia». Lo rende noto sul suo sito web giovedì 4 dicembre 2025 l’Associazione lombarda dei giornalisti.

Il sindacato regionale ripercorre poi il percorso professionale del nuovo presidente dell’Ucsi Lombardia: «Giornalista professionista dal 1993, Caffulli vanta una lunga esperienza nel mondo dell’editoria, della comunicazione e del non profit. Direttore responsabile di testate giornalistiche, collaboratore di quotidiani e periodici (tra cui Avvenire, Eco di Bergamo, Credere e Vita e Pensiero), coordinatore di diverse iniziative culturali (tra cui il progetto triennale dei Centenari francescani in Lombardia) ha contribuito alla crescita di testate, collane librarie e piattaforme digitali riconosciute per serietà e qualità di contenuti. Ha ricoperto incarichi a livello nazionale nell’Ucsi e nell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, dove ha rappresentato la categoria in un contesto strategico per la tutela e la valorizzazione della professione giornalistica».

L’Alg conclude: «Il Consiglio direttivo dell’Ucsi Lombardia è formato, oltre che dal presidente, anche dalla vicepresidente Annamaria Braccini, dal segretario Paolo Salvaggio e dai consiglieri Edoardo Caprino, Luana Dalla Mora, Paolo Lambruschi, Federico Pizzi, Paolo Rappellino, Lorenzo Rosoli, Paolo Bustaffa (referente della sezione Como-Sondrio) e dal consulente ecclesiastico don Stefano Stimamiglio». (anc)

@fnsisocial
Ucsi
25 Ott 2022
Ucsi, torna la rivista 'Desk'. Nel numero speciale 40 proposte per il futuro dell'informazione
Ucsi
24 Ott 2022
Premio giornalistico nazionale 'Natale Ucsi 2022', candidature entro il 31 ottobre
Ucsi
15 Mar 2022
'Ucraina: comunicare guerra e speranza', il 18 marzo evento online dell'Ucsi
 Le altre news

Articoli correlati

Premi e Concorsi22 Ago 2025
Premio 'Pippo La Pira' per tesi di laurea, al via la seconda edizione
Formazione23 Mag 2025
Lumsa, il 27 maggio corso di formazione sul messaggio di Papa Francesco a giornalisti e comunicatori
Iniziative27 Gen 2025
Giubileo della Comunicazione, all'evento 10 mila giornalisti da tutto il mondo
Formazione13 Gen 2025
'Il giornalismo a servizio della democrazia', evento a Roma il 25 gennaio
Appuntamenti05 Dic 2024
'Le mani nel cuore': l'11 dicembre a Roma la presentazione del libro di Vincenzo Varagona
Premi e Concorsi06 Set 2024
Premio Pippo La Pira, iscrizioni aperte fino al 31 dicembre
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits