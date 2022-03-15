Giuseppe Caffulli (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

04 Dic 2025

Ucsi Lombardia, Giuseppe Caffulli è il nuovo presidente

Il giornalista succede a Monica Forni, che è stata alla guida per due mandati.

«Giuseppe Caffulli è il nuovo presidente dell’Unione Cattolica Stampa Italiana – sezione Lombardia. Caffulli succede a Monica Forni che per due mandati ha guidato l’Ucsi Lombardia». Lo rende noto sul suo sito web giovedì 4 dicembre 2025 l’Associazione lombarda dei giornalisti.



Il sindacato regionale ripercorre poi il percorso professionale del nuovo presidente dell’Ucsi Lombardia: «Giornalista professionista dal 1993, Caffulli vanta una lunga esperienza nel mondo dell’editoria, della comunicazione e del non profit. Direttore responsabile di testate giornalistiche, collaboratore di quotidiani e periodici (tra cui Avvenire, Eco di Bergamo, Credere e Vita e Pensiero), coordinatore di diverse iniziative culturali (tra cui il progetto triennale dei Centenari francescani in Lombardia) ha contribuito alla crescita di testate, collane librarie e piattaforme digitali riconosciute per serietà e qualità di contenuti. Ha ricoperto incarichi a livello nazionale nell’Ucsi e nell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, dove ha rappresentato la categoria in un contesto strategico per la tutela e la valorizzazione della professione giornalistica».



L’Alg conclude: «Il Consiglio direttivo dell’Ucsi Lombardia è formato, oltre che dal presidente, anche dalla vicepresidente Annamaria Braccini, dal segretario Paolo Salvaggio e dai consiglieri Edoardo Caprino, Luana Dalla Mora, Paolo Lambruschi, Federico Pizzi, Paolo Rappellino, Lorenzo Rosoli, Paolo Bustaffa (referente della sezione Como-Sondrio) e dal consulente ecclesiastico don Stefano Stimamiglio». (anc)