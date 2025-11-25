CERCA
Un'immagine creata con l'impiego dell'intelligenza artificiale (Foto: ImagoEconomica)
Associazioni 04 Dic 2025

Stampa Romana capofila di Sail, progetto europeo sull'Intelligenza Artificiale per docenti e studenti

Il sindacato regionale: «Un'opportunità prestigiosa, che porterà anche risorse all'Associazione, colta grazie al bando dell'Ue».

«Un progetto europeo triennale, guidato da Stampa Romana, per aiutare docenti e studenti delle scuole superiori a utilizzare l'Intelligenza Artificiale in modo etico e responsabile. Un'opportunità prestigiosa, che porterà anche risorse all'Associazione, colta grazie al bando dell'Unione Europea che il nostro sindacato si è aggiudicato come capofila di partner sloveni, spagnoli, tedeschi e turchi: il progetto Sail darà a insegnanti e studenti gli strumenti per districarsi tra fakenews e deep fake, per comprendere i meccanismi, i rischi e le potenzialità dell'IA». Lo annuncia il sindacato regionale in una nota diffusa giovedì 4 dicembre 2025.

«Un successo – si conclude il comunicato - che rafforza le relazioni di Stampa Romana con la scuola e le istituzioni e conferma che la strada intrapresa sulle opportunità offerte dall'Unione Europea è quella giusta». (anc)

Ast: «L'assessore Giorgio 'chiosa' sullo sciopero dei giornalisti durante una conferenza stampa. Poi chiarisce»
Borsa di studio intitolata a Marco Gardenghi, il 5 dicembre presentazione a Bologna
Genova, Assostampa e Odg Liguria incontrano la sindaca Silvia Salis
Giornaliste in Liguria, l’incontro della Cpo Fnsi
Ucsi Lombardia, Giuseppe Caffulli è il nuovo presidente
Assalto a La Stampa, Fnsi con Subalpina e Odg: «Inaccettabile»
Sciopero, giornalisti in piazza in tutta Italia per il rinnovo del contratto di lavoro
Addio a Giancarlo Saliceti, fotoreporter di fama mondiale. Il cordoglio di Ast e Ussi Toscana
Fnsi: «Tuteleremo il diritto allo sciopero, no alla sostituzione dei colleghi che si astengono dal lavoro»
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
