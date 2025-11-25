Un'immagine creata con l'impiego dell'intelligenza artificiale (Foto: ImagoEconomica)

04 Dic 2025

Stampa Romana capofila di Sail, progetto europeo sull'Intelligenza Artificiale per docenti e studenti

Il sindacato regionale: «Un'opportunità prestigiosa, che porterà anche risorse all'Associazione, colta grazie al bando dell'Ue».

«Un progetto europeo triennale, guidato da Stampa Romana, per aiutare docenti e studenti delle scuole superiori a utilizzare l'Intelligenza Artificiale in modo etico e responsabile. Un'opportunità prestigiosa, che porterà anche risorse all'Associazione, colta grazie al bando dell'Unione Europea che il nostro sindacato si è aggiudicato come capofila di partner sloveni, spagnoli, tedeschi e turchi: il progetto Sail darà a insegnanti e studenti gli strumenti per districarsi tra fakenews e deep fake, per comprendere i meccanismi, i rischi e le potenzialità dell'IA». Lo annuncia il sindacato regionale in una nota diffusa giovedì 4 dicembre 2025.



«Un successo – si conclude il comunicato - che rafforza le relazioni di Stampa Romana con la scuola e le istituzioni e conferma che la strada intrapresa sulle opportunità offerte dall'Unione Europea è quella giusta». (anc)