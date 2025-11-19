CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: assostampa.org
Associazioni 03 Dic 2025

Ast: «L'assessore Giorgio 'chiosa' sullo sciopero dei giornalisti durante una conferenza stampa. Poi chiarisce»

L'uscita del rappresentante del Comune di Firenze sconcerta il sindacato e i colleghi toscani. Dopo la loro reazione, la precisazione in una lettera all'Assostampa: «Dispiace che le mie parole abbiano generato qualunque tipo di fraintendimento».

«Avrebbe dovuto svolgersi il 28 novembre la paludata conferenza stampa in Prefettura, a Firenze, per la firma di un protocollo sulla sicurezza. Lo sciopero dei giornalisti, compatto in tutt'Italia, ma che in Toscana ha toccato punte vicine al 100% di adesione, l'ha fatta rinviare a ieri, 2 dicembre. Prima di entrare nel merito, l'assessore comunale di Firenze, Andrea Giorgio, delegato anche alla sicurezza urbana e alla polizia municipale, ha detto che, finalmente, si poteva firmare e presentare il documento perché non c'era lo sciopero dei giornalisti. Una battuta? Un'uscita ironica? Sconcerto da parte dei colleghi, culminato anche in una segnalazione del Cdr della Rai Toscana all'Ast». Così il sindacato regionale in una nota diffusa mercoledì 3 dicembre 2025.

Assostampa Toscana, «orgogliosa della giornata di sciopero e della grande partecipazione riscontrata, non vuole montare un 'caso', ma coglie l'occasione per chiedere a tutti, in particolare ai rappresentanti delle istituzioni, rispetto e sostegno per una categoria che garantisce, quotidianamente, il diritto all'informazione, base solida per la tenuta democratica del Paese. Una categoria - rimarca l'Ast - che non vuole solo rinnovare il contratto scaduto da oltre un decennio, ma intende anche ottenere tutele e compensi dignitosi per i precari e i collaboratori da 2-3 euro a pezzo. Battaglia, questa, in cui tutti i giornalisti credono fortemente».

Allo stesso tempo, «Ast prende atto della precisazione che l'assessore Andrea Giorgio ha inviato. Dove si legge: 'Dispiace che le mie parole abbiano generato qualunque tipo di fraintendimento, ho espresso la soddisfazione per la firma del protocollo per la sicurezza sui mezzi di trasporto, che l'ultima volta - dopo mesi di discussioni e con grandi aspettative da parte dei lavoratori del settore - era stata spostata alla luce dello sciopero dei giornalisti, anche come segnale di attenzione alle giuste rivendicazioni che erano alla base della loro protesta. Approfitto per esprimere qui la mia massima solidarietà alle battaglie dei giornalisti per il giusto riconoscimento del proprio lavoro, per il rinnovo del contratto e per la tutela dei lavoratori più esposti in temi di redditi e precarietà. La loro battaglia è la battaglia di chiunque tenga alla democrazia, che ha bisogno di giornalisti liberi e in grado di svolgere il proprio lavoro nelle migliori condizioni possibili'». (mf)

@fnsisocial
Associazioni
03 Dic 2025
Borsa di studio intitolata a Marco Gardenghi, il 5 dicembre presentazione a Bologna
Associazioni
02 Dic 2025
Genova, Assostampa e Odg Liguria incontrano la sindaca Silvia Salis
Associazioni
26 Nov 2025
Aggressione a fotoreporter torinese, Subalpina e Odg: «Preoccupa ennesimo atto di violenza»
 Le altre news

Articoli correlati

Minacce29 Nov 2025
Assalto a La Stampa, Fnsi con Subalpina e Odg: «Inaccettabile»
Fnsi29 Nov 2025
Sciopero, giornalisti in piazza in tutta Italia per il rinnovo del contratto di lavoro
Lutto26 Nov 2025
Addio a Giancarlo Saliceti, fotoreporter di fama mondiale. Il cordoglio di Ast e Ussi Toscana
Fnsi25 Nov 2025
Fnsi: «Tuteleremo il diritto allo sciopero, no alla sostituzione dei colleghi che si astengono dal lavoro»
Fnsi24 Nov 2025
Verso lo sciopero, Costante a Padova e a Venezia: «È il momento della mobilitazione generale»
Fnsi19 Nov 2025
Contratto Fnsi - Fieg, le iniziative delle Associazioni regionali di Stampa a sostegno dello sciopero
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits