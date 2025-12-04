CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana (Foto: @Assostampa)
Associazioni 22 Dic 2025

Assostampa Sicilia: «Il nuovo Fondo per l'editoria approvato dall'Assemblea regionale mortifica il giornalismo di qualità»

Il sindacato regionale: «Con la norma, approvata all’unanimità da Sala d’Ercole, si beneficiano anche le imprese che non applicano i contratti giornalistici nazionali, nelle forme di lavoro a tempo pieno e indeterminato».

«L’Assemblea regionale costituisce il Fondo Sicilia in favore delle imprese editoriali ma mortifica il giornalismo di qualità. Con la nuova norma, approvata all’unanimità da Sala d’Ercole, si beneficiano anche le imprese che non applicano i contratti giornalistici nazionali, nelle forme di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In sostanza, gli aiuti finanziari andranno anche alle imprese editoriali che per confezionare i notiziari utilizzano esclusivamente, ad esempio, giornalisti con rapporti di Co.co.co o Partite Iva. Con il risultato di incoraggiare la precarietà e indebolire l’autonomia giornalistica. Si dimentica così che l’informazione, stabile e autonoma, è una garanzia di qualità particolarmente rilevante per una professione che gioca un ruolo nella formazione dell’opinione pubblica e per la stessa democrazia. Un voto che spazza via quanto di buono era stato fatto dagli ultimi due assessori regionali all’Economia Marco Falcone e Alessandro Dagnino». Così, in una nota diffusa domenica 21 dicembre 2025, la Giunta regionale dell’Associazione siciliana della stampa.

L’Assostampa prosegue: «La scelta di Sala d’Ercole è chiara. Segue, di pochi mesi, la bocciatura di due testi che meglio avrebbero garantito l’informazione siciliana. Senza contare che le istanze della categoria erano state rappresentate, alla stessa Commissione Cultura dell’Ars, dall’Associazione siciliana della stampa, il sindacato unitario dei giornalisti, in un incontro avvenuto martedì 4 novembre scorso. Si è preferito invece non selezionare la spesa per un intervento a pioggia in un settore, profondamente in crisi, caratterizzato da frammentazione, sfruttamento del lavoro intellettuale e margini di ricavo sempre più ridotti».

Il sindacato regionale conclude: «Di ben altro ha bisogno l’informazione giornalistica nella terra di Sicilia ricca di misteri irrisolti e intrecci non svelati. L’auspicio è che il mondo politico siciliano, a partire dal governo presieduto da Renato Schifani e dal Parlamento, possa ritornare, con atti concreti, sulla strada che era stata intrapresa in precedenza». (anc)

@fnsisocial
Associazioni
20 Dic 2025
Assostampa Sicilia, 'L'albero dei precari 2025' a sostegno dei giornalisti del Gruppo Gedi
Associazioni
18 Dic 2025
Sicilia, Cateno De Luca attacca di nuovo Giacinto Pipitone. Assostampa: «Più rispetto per i giornalisti»
Associazioni
16 Dic 2025
Ast, consegnati i premi 'Giornalisti toscani 2025'
 Le altre news

Articoli correlati

Minacce22 Dic 2025
Pordenone, minacce di morte a giornalista. Assostampa Fvg: «Ferma condanna per il grave episodio»
Carta di Roma18 Dic 2025
'Notizie Senza Volto', online il nuovo Rapporto di Carta di Roma: «In calo sui media la parola 'clandestino'»
Appuntamenti15 Dic 2025
'Dieci anni senza il Corriere Mercantile', il 18 dicembre incontro a Genova
Cdr05 Dic 2025
Alg con Cdr Tgr Lombardia: «Giù le mani dal Centro di produzione Rai di Corso Sempione a Milano»
Cpo-Fnsi04 Dic 2025
Giornaliste in Liguria, l’incontro della Cpo Fnsi
Ucsi04 Dic 2025
Ucsi Lombardia, Giuseppe Caffulli è il nuovo presidente
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits