Alcuni momenti della serata (Foto: Massimo Sestini)
Associazioni 16 Dic 2025

Ast, consegnati i premi 'Giornalisti toscani 2025'

Emozione nel ricordo di Raffaele Marianella, autista del Pistoia basket, barbaramente ucciso sul suo bus in un agguato al ritorno da una trasferta a Rieti. Applausi per Igor Protti e Silvio Baldini.

Si è svolta a Firenze lunedì 15 dicembre 2025 la tradizionale cena degli auguri, organizzata dall’Associazione Stampa Toscana, in stretta collaborazione con i gruppi di specializzazione (Ussi, Pensionati, Fotoreporter).

Sandro Bennucci, presidente Ast, ha accolto all'evento il segretario generale aggiunto della Fnsi Matteo Naccari e il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini, a testimoniare l'unità di intenti della categoria in un momento segnato sia dalla complessa trattativa per il rinnovo del contratto, sia da alcune vertenze delicate: Ilenia Reali, membro del Cdr del Tirreno, ha portato la sua testimonianza in apertura di serata. E non è mancata la commozione, nelle voci di Bennucci e di Franco Morabito, presidente del Gruppo toscano giornalisti sportivi, per il ricordo di Franco Vannini, vicepresidente dell'Ast e consigliere nazionale della Fnsi, scomparso nel luglio scorso.

Il "Premio Giornalisti Toscani 2025" è stato assegnato alla memoria di Raffaele Marianella, autista del Pistoia basket, barbaramente ucciso sul suo bus in un agguato al ritorno da una trasferta a Rieti. Premio "Giornalisti Toscani 2025 anche a Marco Lucchesi e a Leonardo Mansueti, che da anni forniscono quotidianamente le informazioni ai cronisti sugli interventi, rispettivamente, dei Vigili del fuoco e della Questura di Firenze.

Riconoscimento anche al Comune di Firenze per gli interventi di messa in sicurezza di luoghi sensibili come la stazione di Santa Maria Novella, la stazione Leopolda e le Cascine. Il "Premio Giornalisti Toscani 2025" è stato assegnato dal Direttivo Ast a tre speciali agenti della Polizia Municipale e ai loro conduttori: si tratta di Nello, Viola e Sirio, unità cinofile fondamentali nelle operazioni per il ripristino della legalità.

Sono stati assegnati poi i premi "Sportivo dell'anno 2025" dal Gruppo toscano giornalisti sportivi Ussi, presieduto da Morabito, con la vicepresidente Sara Meini. Premio 'Atleta dell’anno 2025' alla tennista Jasmine Paolini per i grandi risultati ottenuti nel corso della stagione; il premio è stato ritirato dal presidente del comitato toscano della Federtennis, Luigi Brunetti. Premio speciale 'Sportivo 2025' al massese Silvio Baldini, commissario tecnico della Nazionale Under 21 di calcio. Premio speciale 'Alla carriera' a Igor Protti, unico calciatore ad aver vinto il titolo di capocannoniere in serie A (con la maglia del Bari), ma anche in serie B e in serie C con quella del Livorno.

Tra gli ospiti istituzionali dell'evento, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, la sindaca di Firenze Sara Funaro, la presidente emerita della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, la presidente reggente della Corte d'Appello di Firenze, Isabella Mariani, il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, la neo assessora regionale alla cultura, Cristina Manetti, il sottosegretario alla presidenza della Regione, Bernard Dika, gli assessori del Comune di Firenze, Letizia Perini e Andrea Giorgio, e il questore di Firenze, Fausto Lamparelli. (anc)

