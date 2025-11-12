CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: ImagoEconomica/Fnsi
Associazioni 26 Nov 2025

Aggressione a fotoreporter torinese, Subalpina e Odg: «Preoccupa ennesimo atto di violenza»

I rappresentanti dei giornalisti piemontesi esprimono «ferma condanna l'accaduto» e «la disponibilità delle organizzazioni di categoria a sostenere il collega in tutte le iniziative che intenderà avviare».

«L'aggressione della quale è stato vittima ieri sera un fotoreporter che è stato colpito da un pugno e gli stata distrutta l'attrezzatura mentre stava documentando la manifestazione di 'Non una di meno' rappresenta l'ennesimo e preoccupante atto di violenza nei confronti di un professionista impegnato nello svolgimento del proprio lavoro». Così l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, l'Associazione Stampa Subalpina e il gruppo cronisti della Subalpina in una nota, diffusa mercoledì 26 novembre 2025, in cui esprimono «la più ferma condanna per quanto accaduto e si augurano che venga al più presto individuato il responsabile dell'aggressione».

Al collega «gli auguri di una pronta guarigione e la disponibilità delle organizzazioni di categoria a sostenerlo in tutte le iniziative che intenderà avviare per ottenere il risarcimento dei danni fisici e materiali subiti», concludono i rappresentanti dei giornalisti piemontesi. (mf)

@fnsisocial
Associazioni
22 Nov 2025
Assostampa Sicilia: «A Trapani nasce un nuovo gruppo editoriale. Positivo per il pluralismo, vigileremo»
Associazioni
22 Nov 2025
Assostampa, Odg e Ussi Liguria: «A Chiavari animali domestici e bambini in tribuna stampa, superato ogni limite»
Associazioni
20 Nov 2025
Sciopero ex Ilva, Assostampa Ligure con Odg e Gruppo cronisti: «Le telecamere devono restare accese»
 Le altre news

Articoli correlati

Lutto26 Nov 2025
Addio a Giancarlo Saliceti, fotoreporter di fama mondiale. Il cordoglio di Ast e Ussi Toscana
Fnsi25 Nov 2025
Fnsi: «Tuteleremo il diritto allo sciopero, no alla sostituzione dei colleghi che si astengono dal lavoro»
Fnsi24 Nov 2025
Verso lo sciopero, Costante a Padova e a Venezia: «È il momento della mobilitazione generale»
Lutto19 Nov 2025
Ast in lutto: è morto Domenico Mugnaini, «punto di riferimento della stampa cattolica»
Fnsi18 Nov 2025
Contratto Fnsi - Fieg, le iniziative delle Associazioni regionali di Stampa a sostegno dello sciopero
Fnsi12 Nov 2025
Fnsi, il 28 novembre sciopero per il contratto
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits