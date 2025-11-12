Foto: ImagoEconomica/Fnsi

26 Nov 2025

Aggressione a fotoreporter torinese, Subalpina e Odg: «Preoccupa ennesimo atto di violenza»

I rappresentanti dei giornalisti piemontesi esprimono «ferma condanna l'accaduto» e «la disponibilità delle organizzazioni di categoria a sostenere il collega in tutte le iniziative che intenderà avviare».

«L'aggressione della quale è stato vittima ieri sera un fotoreporter che è stato colpito da un pugno e gli stata distrutta l'attrezzatura mentre stava documentando la manifestazione di 'Non una di meno' rappresenta l'ennesimo e preoccupante atto di violenza nei confronti di un professionista impegnato nello svolgimento del proprio lavoro». Così l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, l'Associazione Stampa Subalpina e il gruppo cronisti della Subalpina in una nota, diffusa mercoledì 26 novembre 2025, in cui esprimono «la più ferma condanna per quanto accaduto e si augurano che venga al più presto individuato il responsabile dell'aggressione».



Al collega «gli auguri di una pronta guarigione e la disponibilità delle organizzazioni di categoria a sostenerlo in tutte le iniziative che intenderà avviare per ottenere il risarcimento dei danni fisici e materiali subiti», concludono i rappresentanti dei giornalisti piemontesi. (mf)