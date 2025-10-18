Theodore Kyriakou (Foto: ImagoEconomica via AntennaGroup)

24 Dic 2025

Subalpina: Dall'impero greco di Antenna al gruppo italiano, chi è il potenziale acquirente di Gedi

La giornalista Danai Maragoudaki, componente del consorzio di giornalismo investigativo Solomon ed esperta di gruppi editoriali e rapporti finanziari, ha realizzato per conto del sindacato regionale un approfondimento sull'imprenditore in trattativa con Exor.

La giornalista greca Danai Maragoudaki, componente del consorzio di giornalismo investigativo Solomon ed esperta di gruppi editoriali e rapporti finanziari, ha realizzato per conto dell'Associazione Stampa Subalpina un approfondimento sull'imprenditore greco Theodore Kyriakou e sul suo Antenna Group, potenziale acquirente delle testate di cui il gruppo italiano vuole disfarsi.



«Si tratta - spiega il sindacato regionale - di uno strumento giornalistico, basato su un lavoro di raccolta d'informazioni e verifica delle fonti certificato, messo a disposizione di chi voglia approfondire le figure degli editori che stanno trattando, in esclusiva, l'acquisizione da Exor di Gedi, il più grande gruppo editoriale italiano che pubblica quotidiani come Repubblica e La Stampa, giornali come La Sentinella del Canavese, ed è proprietaria di siti ed emittenti radiofoniche come Radio Capital, Radio Deejay ed M2o. Un cessione che chiude un quinquennio di dismissioni che ha progressivamente smantellato quello che era il Gruppo L'Espresso».



Il report – che traccia un profilo della famiglia Kyriakou, dalle biografie alle attività economiche ai rapporti con i governi di Grecia e Stati Uniti – è pubblicato sul sito web dell'Assostampa: qui il link diretto. (mf)