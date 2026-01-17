CERCA
Centro di produzione La7 a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Vertenze 24 Feb 2026

La7, l’assemblea dei giornalisti: «Pronti allo sciopero senza risposte dell'azienda su forfait e incidenze domenicali»

I cronisti chiedono al Cdr «di attivarsi anche legalmente per ottenere il rispetto dei contratti collettivo e integrativo per i neoassunti e la concreta applicazione della decisione della Cassazione anche per il pregresso».

«L'assemblea dei giornalisti de La7 prende atto con sconcerto del rifiuto dell'azienda di riconoscere ai colleghi neoassunti la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale e degli accordi integrativi aziendali, elusi attraverso forfait palesemente irrisori e incongrui. L’assemblea prende atto con altrettanto sconcerto del dietrofront dell'azienda sul pagamento delle incidenze domenicali dopo che al tavolo sindacale aveva comunicato di volersi uniformare a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno riconosciuto ai giornalisti de La7 il diritto a percepire in busta paga questa voce del contratto nazionale così come avviene per tutti i colleghi delle altre testate, anche nel gruppo Cairo». Lo si legge in una nota diffusa martedì 24 febbraio 2026.

L'assemblea prosegue chiedendo al Comitato di redazione «di attivarsi anche legalmente per ottenere il rispetto dei contratti collettivo e integrativo per i neoassunti e la concreta applicazione della decisione della Cassazione anche per il pregresso». La nota si chiude con la richiesta «di utilizzare con effetto immediato il pacchetto di giorni di sciopero già affidato al Cdr nel caso di esito negativo dell'imminente incontro - sui due punti in questione - in programma con l'azienda». (anc)

