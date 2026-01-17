CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La home page di radioradicale.it
Vertenze 20 Feb 2026

Radio Radicale, Cdr con Snater e Cgil: «Senza interventi l'emittente è destinata a chiudere»

Il contributo riconosciuto per il 2026 con il decreto Milleproroghe non basta a garantire la sopravvivenza della radio. L'appello dei sindacati: «Già da questo mese lavoratrici e lavoratori non riceveranno lo stipendio. La politica ci permetta di continuare a offrire il servizio pubblico che svolgiamo da 50 anni». Fnsi e Stampa Romana: «Ci auguriamo che il governo possa trovare le risorse necessarie».

«L'esame del decreto Milleproroghe alla Camera si è concluso e la convenzione con Radio Radicale per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è stata prorogata, ma con un inatteso e immotivato dimezzamento del corrispettivo originario. L'emendamento approvato prevede la possibilità di stipulare accordi anche con Camera e Senato e siamo fiduciosi che si proceda senza indugi in questo senso». Cdr, Snater e Cgil di Radio Radicale commentano così, in una nota diffusa venerdì 20 febbraio 2026, all'indomani della discussione del provvedimento in Commissione a Montecitorio, la novità che riguarda l'emittente.

Tuttavia, le rappresentanze sindacali di Radio Radicale sottolineano che «il corrispettivo ad oggi riconosciuto, in assenza di ulteriori accordi o interventi, porterà inevitabilmente, e in tempi brevi, alla chiusura della nostra emittente. Ci rivolgiamo quindi alla politica tutta - governo, maggioranza, opposizioni, presidenze di Camera e Senato - perché ci permetta di continuare a garantire il servizio pubblico che svolgiamo, con apprezzamento bipartisan, da 50 anni. Noi andremo avanti finché riusciremo, ma il tempo è un fattore fondamentale. Già a partire da questo mese le lavoratrici e i lavoratori di Radio Radicale non riceveranno lo stipendio».

Un appello simile l'avevano la sera prima rivolto al governo anche Federazione nazionale della Stampa italiana e Associazione Stampa Romana. «Pur registrando la reintroduzione del finanziamento per Radio Radicale, non possiamo fare a meno di sottolineare come di fatto il suo dimezzamento metta a rischio la sopravvivenza stessa dell'emittente», rilevavano la segretaria generale Fnsi Alessandra Costante e il segretario del sindacato regionale, Stefano Ferrante.

«Radio Radicale – la posizione di Fnsi e Stampa Romana – svolge una funzione unica nel panorama editoriale italiano, trasmettendo in diretta sedute parlamentari e delle Commissioni. Opera che non ha prezzo per la democrazia. Proprio per l'importanza di Radio Radicale nella formazione dell'opinione pubblica, ci auguriamo che il governo possa trovare ancora le risorse necessarie per evitare la crisi irreversibile della radio». (mf)

@fnsisocial
Vertenze
19 Feb 2026
Radio Radicale, Fnsi e Stampa Romana: «Con finanziamento dimezzato futuro a rischio»
Vertenze
10 Feb 2026
Giornalisti di Repubblica in sciopero, due giorni senza giornale. La solidarietà della Fnsi
Vertenze
03 Feb 2026
Agenzia Dire, il Cdr: «Aperta la trattativa per gli stipendi, sciopero sospeso»
Vertenze
30 Gen 2026
Dire, Fnsi con Assostampa e Cdr: «Editore apra subito il confronto per pagare i lavoratori»
 Le altre news

Articoli correlati

Fnsi17 Feb 2026
Fnsi, flash mob per il contratto in piazza a Sanremo all'apertura del Festival
Servizio pubblico13 Feb 2026
Usigrai, Macheda: «Adesione massiccia allo sciopero delle firme»
Servizio pubblico10 Feb 2026
RaiSport, Cdr e fiduciario con Fnsi e Usigrai: «Dalla Rai nessun passo avanti. La protesta continua»
Servizio pubblico09 Feb 2026
Milano - Cortina, Cdr RaiSport: «Ritiro delle firme fino a fine Giochi, poi pacchetto di scioperi»
Cdr27 Gen 2026
Repubblica, il Cdr: «Al potenziale acquirente chiediamo la trasparenza finora negata da Exor»
Associazioni17 Gen 2026
Ferrara: il Premio Stampa 2026 assegnato ai giornalisti, agli operatori e ai tecnici di Telestense
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits