Il Teatro Ariston di Sanremo, sede del Festival (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

17 Feb 2026

Fnsi, flash mob per il contratto in piazza a Sanremo all'apertura del Festival

La segretaria generale Alessandra Costante: «Fieg chiede soldi al governo, ma taglia stipendi e lavoro». Il 24 febbraio davanti al Teatro Ariston «vogliamo spiegare ai cittadini come si vive con gli stipendi bloccati da 10 anni e, nel caso dei giornalisti lavoratori autonomi, con retribuzioni da 500 euro al mese».

«Con una mano prendono e con l'altra anche. Gli editori della Fieg continuano a battere cassa con il governo per avere maggiori finanziamenti e dopo i 60 milioni di euro ottenuti in Finanziaria per il 2026 – che saranno spesi quasi completamente in prepensionamenti, come l'esperienza degli ultimi 20 anni insegna – ora chiedono al governo altri 40 milioni di euro sotto forma di proroga del credito di imposta per l'acquisto della carta destinata alle pubblicazioni quotidiane e periodiche. “L'accoglimento della richiesta della Fieg – si legge – è essenziale per scongiurare un'ulteriore riduzione della foliazione dei giornali, con conseguenze molto gravi sulla completezza e sulla qualità dell'informazione”». Così, in una nota diffusa martedì 17 febbraio 2026, la Federazione nazionale della Stampa italiana.



«La Fieg continua a chiedere soldi pubblici a fronte del nulla. Le aziende Fieg stanno conducendo una drastica riduzione del costo del lavoro attraverso la legge sui prepensionamenti, svuotando le redazioni e sfruttando il lavoro autonomo. Mentre il contratto ormai è fermo da quasi 10 anni e gli editori si rifiutano di corrispondere aumenti contrattuali decenti o semplicemente in linea con le altre categorie dei lavoratori», rileva Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi.



«Ai giornalisti dipendenti – aggiunge – è stato chiesto di pagarsi l'aumento con la cessione di diritti contrattuali oppure di accontentarsi di un aumento di 150 euro lordi in 3 anni. Per i lavoratori autonomi, gli editori della Fieg si sono presentati al tavolo istituito al Die con la legge 233/2012 con proposte addirittura inferiori a quelle della delibera annullata dal Consiglio di Stato nel 2016. Un comportamento vergognoso e proposte che in entrambi i casi non possono che essere respinte al mittente».



Per questi motivi la Fnsi rilancia la mobilitazione dei giornalisti italiani con un flash mob il 24 febbraio, giornata di apertura del Festival di Sanremo, davanti al Teatro Ariston. «Non siamo una casta. Vogliamo spiegare ai cittadini come si vive con gli stipendi bloccati da 10 anni e, nel caso dei giornalisti lavoratori autonomi, con retribuzioni da 500 euro al mese», spiega Costante.



«A Fieg, che minaccia di tagliare la foliazione dei giornali (riducendo così ancora i già scarni pagamenti ai lavoratori autonomi), Fnsi ricorda che il mantenimento della foliazione media è tra le condizioni per ottenere il contributo di 10 centesimi a copia già previsto dal Die. Gli editori sono bravissimi ad accaparrarsi finanziamenti e poi a dimenticarsi che il core business dell'informazione sono i giornalisti, nei confronti dei quali Fieg sta conducendo un'operazione chirurgica di taglio dei diritti economici e contrattuali. Altro che giornali presidio di democrazia: avere giornalisti poveri e con meno diritti è evidentemente funzionale all'idea che gli editori hanno dell'informazione», conclude la segretaria generale Fnsi.