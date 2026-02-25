La presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

09 Mar 2026

Rai Firenze, Saccardi: «Sarò presente al fianco dei giornalisti al presidio del 19 marzo». La soddisfazione di Ast e Cdr

La presidente del Consiglio regionale della Toscana annuncia la sua partecipazione alla manifestazione organizzata con l’obiettivo di richiamare l’attenzione contro l’annunciata cessione della storica sede della Tv pubblica.

«La presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione al presidio organizzato dall’Associazione Stampa Toscana e dal Comitato di Redazione della Tgr Rai della Toscana per il 19 marzo 2026 davanti alla sede Rai di Firenze». Lo si legge in una nota diffusa lunedì 9 marzo dall’Ast, che ricorda che il presidio avrà l’obiettivo di «richiamare l’attenzione contro l’annunciata cessione della storica sede Rai di Firenze, punto di riferimento per la società toscana e patrimonio culturale della città, e sulle due giornate di sciopero proclamate dalla Fnsi per ottenere il rinnovo del contratto di lavoro dei giornalisti, scaduto da 10 anni».



Ast e Cdr della Tgr Rai, si chiude la nota, «accolgono con evidente soddisfazione l’adesione alla manifestazione della presidente Saccardi».



La presidente del Consiglio regionale della Toscana ha sottolineato che la storica sede Rai di Firenze «è un luogo che nel tempo è diventato non solo uno spazio di lavoro, ma anche un presidio culturale e informativo per la città e per tutta la regione. Per questo è importante che su scelte così rilevanti si apra un confronto serio e approfondito, che tenga conto non solo del valore storico e architettonico della sede, ma anche degli investimenti tecnologici recentemente realizzati nelle regie radio e televisive. Smantellare strutture e apparati appena rinnovati – conclude Saccardi - per affrontare un trasferimento complesso rischierebbe di tradursi in costi ulteriori e nella perdita di un punto di riferimento importante per il territorio. Vale quindi la pena valutare con attenzione tutte le possibili soluzioni che consentano di valorizzare questo spazio e di ottimizzarne l’utilizzo, salvaguardando al tempo stesso una presenza storica e significativa del servizio pubblico a Firenze e in Toscana». (anc)