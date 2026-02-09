CERCA
Foto: assostampa.org
Associazioni 06 Mar 2026

Ast e Cdr Rai Toscana: «Presidio il 19 marzo in difesa della storica sede di Firenze e in vista degli scioperi dei giornalisti»

Invitati amministratori, forze politiche, colleghi, organizzazioni sindacali. Appuntamento fissato per le 11:30 in piazza Ettore Bernabei.

Associazione Stampa Toscana, Comitato di redazione e assemblea dei redattori della Tgr Rai della Toscana, in un comunicato diffuso venerdì 6 marzo 2026, rendono noti di aver organizzato «per il 19 marzo, alle ore 11:30, un presidio davanti alla storica sede Rai della Toscana, in piazza Ettore Bernabei, a Firenze, in difesa della sede stessa che l'Azienda ha deciso di mettere in vendita. Non solo si tratta di un immobile prestigioso, disegnato dall'architetto Italo Gamberini, ma anche di un punto di riferimento per tutta la società toscana».

Ast, Cdr e assemblea dei redattori concludono: «Il presidio, al quale sono invitati amministratori, forze politiche e le organizzazioni sindacali, società civile e naturalmente tutti i colleghi giornalisti, servirà anche per sensibilizzare l'opinione pubblica in vista degli scioperi proclamato dalla Federazione Nazionale della Stampa, il 27 marzo e il 16 aprile 2026, per il rinnovo del contratto di lavoro bloccato addirittura da 10 anni». (anc)

Associazioni
05 Mar 2026
Sicilia, l’Assostampa incontra l’Anci: «Rilanciare il ruolo degli uffici stampa nella Pubblica amministrazione»
Associazioni
27 Feb 2026
L'Associazione Stampa Romana cambia sede
Associazioni
26 Feb 2026
Sicilia, l’Assostampa alla Marcia antimafia Bagheria - Casteldaccia
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
