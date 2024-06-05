Il Consiglio nazionale della Fnsi, nella riunione di martedì 26 maggio 2026, a Roma, ha approvato all'unanimità la costituzione del nuovo 'Gruppo di lavoro federale sull'informazione nelle minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia', con sede a Trieste, all'Assostampa del Friuli Venezia Giulia in Corso Italia 13.
Il gruppo di lavoro si occuperà di media e di informazione nelle lingue minoritarie, dando voce al pluralismo dell'informazione, al fine di implementare la tutela delle minoranze linguistiche, un diritto annoverato tra i principi fondamentali della Costituzione italiana.
«A quasi ventisette anni dall'approvazione della legge 482/1999 di tutela delle dodici minoranze linguistiche storicamente presenti in Italia, la costituzione di questo gruppo di lavoro - sottolinea Carlo Muscatello, presidente dell'Assostampa Fvg - è un tassello fondamentale nel percorso di partecipazione democratica, ancora più importante per il Friuli Venezia Giulia, dove sono presenti ben tre minoranze storiche: sloveni, tedeschi e friulani». (mf)