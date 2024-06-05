I lavori del Consiglio nazionale Fnsi del 26 maggio 2026

27 Mag 2026

Friuli Venezia Giulia, nasce il Gruppo di lavoro sulle minoranze linguistiche

Il via libera, all'unanimità, nel corso dei lavori del Consiglio nazionale Fnsi del 26 maggio 2026. Il nuovo organismo si occuperà di media e informazione nelle lingue minoritarie, dando voce al pluralismo. Il presidente dell'Assostampa Fvg, Carlo Muscatello: «Tassello fondamentale nel percorso di partecipazione democratica».

Il Consiglio nazionale della Fnsi, nella riunione di martedì 26 maggio 2026, a Roma, ha approvato all'unanimità la costituzione del nuovo 'Gruppo di lavoro federale sull'informazione nelle minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia', con sede a Trieste, all'Assostampa del Friuli Venezia Giulia in Corso Italia 13.



Il gruppo di lavoro si occuperà di media e di informazione nelle lingue minoritarie, dando voce al pluralismo dell'informazione, al fine di implementare la tutela delle minoranze linguistiche, un diritto annoverato tra i principi fondamentali della Costituzione italiana.



«A quasi ventisette anni dall'approvazione della legge 482/1999 di tutela delle dodici minoranze linguistiche storicamente presenti in Italia, la costituzione di questo gruppo di lavoro - sottolinea Carlo Muscatello, presidente dell'Assostampa Fvg - è un tassello fondamentale nel percorso di partecipazione democratica, ancora più importante per il Friuli Venezia Giulia, dove sono presenti ben tre minoranze storiche: sloveni, tedeschi e friulani». (mf)