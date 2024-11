Ordine dei giornalisti al voto, avviate le procedure elettorali

11 Nov 2024

Fissate le date in cui dovranno aver luogo le elezioni dei componenti del Consiglio nazionale.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha fissato le date in cui dovranno aver luogo le elezioni dei membri del Consiglio nazionale. Le date saranno quindi: mercoledì 12 marzo e giovedì 13 marzo 2025 dalle ore 10.00 alle ore 20.00, voto telematico, prima convocazione; domenica 16 marzo 2025 dalle ore 10.00 alle ore 18.00, voto in presenza, prima convocazione.



Qualora sia stato raggiunto il quorum di validità dell'assemblea, ma i candidati non abbiano ottenuto la maggioranza dei voti, avrà luogo la votazione di ballottaggio nei giorni: mercoledì 19 e giovedì 20 marzo 2025 dalle ore 10.00 alle ore 20.00, voto telematico; domenica 23 marzo 2025 dalle ore 10.00 alle ore 18.00, voto in presenza.



Nel caso che nella prima convocazione non sia intervenuta almeno la metà degli iscritti nei rispettivi elenchi, aventi diritto al voto, avrà luogo la seconda convocazione: mercoledì 19 marzo e giovedì 20 marzo 2025 dalle ore 10.00 alle ore 20.00, voto telematico; domenica 23 marzo 2025 dalle ore 10.00 alle ore 18.00, voto in presenza.



Qualora i candidati non abbiano ottenuto la maggioranza dei voti ad esito delle votazioni dei giorni 19, 20 e 23 marzo 2025, avrà luogo la votazione di ballottaggio: mercoledì 2 aprile e giovedì 3 aprile 2025 dalle ore 10.00 alle ore 20.00, voto telematico; domenica 6 aprile 2025 dalle ore 10.00 alle ore 18.00, voto in presenza.



L'accesso all'area web per esprimere il voto avverrà unicamente attraverso i sistemi di identificazione digitale pubblici mediante utilizzo di SPID o CIE (carta d'identità elettronica). L'URL per accedere alla cabina elettorale virtuale, sarà pubblicato nella sezione "Speciale elezioni 2025" del sito www.odg.it. Tutte le informazioni sulla procedura della votazione in modalità telematica saranno pubblicate nella sopracitata sezione "Speciale elezioni 2025" del sito www.odg.it. (Ansa)