22 Ott 2024

Erasmus 2025, dall'Odg Liguria nuove occasioni di formazione in Europa

Fra i temi su cui sta lavorando l'Ordine regionale dei giornalisti anche benessere psicologico, lotta alle fake news, Unione Europea e intelligenza artificiale.

Benessere psicologico, lotta alle fake news, Unione Europea e intelligenza artificiale: sono queste le tematiche su cui l'Ordine dei giornalisti della Liguria sta lavorando per organizzare le formazioni all'estero per il 2025 nell'ambito del programma Erasmus.



I colleghi che desiderano partecipare alle selezioni possono compilare la manifestazione di interesse disponibile a questo link. È possibile candidarsi entro il 3 novembre 2024.



Tutti i dettagli e le informazioni utili sono disponibili sul sito web Home - Erasmus Plus Giornalisti Liguri.