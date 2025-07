Foto: ImagoEconomica/Fnsi

10 Lug 2025

Ordine dei giornalisti, aggiornate le regole per ottenere patrocini e contributi

Le nuove Linee di indirizzo approvate dal Consiglio nazionale nella seduta di martedì 8 luglio 2025.

L'Ordine nazionale dei giornalisti ha aggiornato le modalità per ottenere la concessione di patrocini e contributi. Le nuove linee di indirizzo, approvate dal Consiglio nazionale nella seduta di martedì 8 luglio 2025, sono state pubblicate sul sito web del Cnog mercoledì 9 luglio (qui il link diretto).



«La concessione dei contributi/benefici economici è fondata sul principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, che si traduce in attività di sostegno e promozione della libertà d'informazione e della professione giornalistica», si legge nel secondo comma dell'articolo 1.



Per quanto riguarda i patrocini, a titolo gratuito o oneroso (per un importo massimo di 3.000 euro), possono essere concessi a manifestazioni e iniziative «senza finalità di lucro a carattere nazionale e a iniziative di interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica nonché a quelle di cui vuole in particolare incentivare la continuità per il carattere qualificante che rivestono per la professione».



Il patrocinio può essere richiesto da Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato. Sarà un titolo preferenziale quello di intraprendere iniziative volte al sostegno dei giovani giornalisti, delle nuove forme di giornalismo, delle scuole di giornalismo incluse le borse di studio a favore degli studenti delle scuole autorizzate.



Oltre ai patrocini, Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti «può concedere contributi ad attività o progetti di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, promossi a sostegno della libertà d'informazione e a beneficio della professione giornalistica» (art. 6).



Non possono godere di contributi le organizzazioni politiche e sindacali. La richiesta deve essere accompagnata da una relazione descrittiva dell'attività annuale che il soggetto richiedente si propone di svolgere o dei progetti di interventi specifici inerenti agli ambiti/settori individuati all'articolo 1.



L'entità dei contributi sarà determinata dal Comitato Esecutivo del Cnog nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione e non potrà superare il costo effettivo dell'attività/progetto che il richiedente intende realizzare. Ogni ente può ricevere un importo massimo di 20.000 euro annui.



Sono criteri per la selezione dei soggetti meritevoli di contributi: avere un numero significativo di iscritti; avere una riconosciuta rappresentatività a livello nazionale nelle attività di sostegno e promozione della libertà di informazione e della professione giornalistica; essere stato costituito da almeno sette anni ed aver maturato esperienza in ambito giornalistico e nel settore dell'informazione.



A corredo della documentazione per le richieste relative alla concessione di contributi e patrocini, i richiedenti dovranno inoltre presentare: il bilancio di previsione relativo all'anno coincidente con la richiesta di contributo; la relazione sull'attività svolta nell'anno coincidente con la richiesta di contributo; il programma delle attività o dei progetti per i quali è chiesto il contributo.



PER APPROFONDIRE

Le Linee di indirizzo per la concessione dei patrocini e dei contributi da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono pubblicate qui.