La giornalista Barbara Marini è stata nominata nuova caporedattrice della Tgr Marche. La nomina è arrivata dall'amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi, che ha accolto la proposta del direttore della Tgr Roberto Pacchetti. Marini subentra a Nicoletta Grifoni, in pensione dallo scorso 13 febbraio. Nel periodo di transizione, la Tgr Marche è stata guidata ad interim da Luca Moriconi, vicedirettore con delega sulle Marche.
Nata ad Ascoli Piceno, Barbara Marini si è laureata in Scienze della Comunicazione all'Università La Sapienza di Roma e ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Perugia. Vanta una lunga esperienza nella redazione della Tgr Marche, dove lavora dal 2004 e stabilmente dal 2009, in diversi ruoli: redattrice, inviata, conduttrice e caposervizio. Negli anni ha maturato una profonda conoscenza del territorio marchigiano e delle dinamiche editoriali della testata.
Con i suoi servizi televisivi e radiofonici per la Tgr Marche, Barbara Marini ha seguito i principali eventi e i temi più importanti della regione, anche con dirette sul campo, servizi speciali e rubriche dedicate. Per lungo tempo ha condotto telegiornali e numerosi approfondimenti di informazione regionale. Dal 2022 ricopre il ruolo di caposervizio e coordina le diverse edizioni dei telegiornali e del giornale radio, l'informazione online e le attività editoriali della redazione.
«La nomina a caporedattrice – si legge in una nota della Rai – si inserisce nel percorso di valorizzazione delle professionalità interne alla Tgr e punta a rafforzare ulteriormente il rapporto tra l'informazione del servizio pubblico e il territorio marchigiano».
Dal 2023 Barbara Marini è componente del Consiglio nazionale della Fnsi. «Come colleghi del Consiglio Direttivo del Sigim rivolgiamo a Barbara le nostre più sentite congratulazioni, augurandole buon lavoro», scrive il sindacato regionale sul proprio sito web giovedì 12 marzo 2026. (mf)