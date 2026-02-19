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La giornalista Barbara Marini (Foto: rainews.it)
Associazioni 13 Mar 2026

Rai, Barbara Marini alla guida della Tgr Marche. «Auguri di buon lavoro» dal Sigim

Nata ad Ascoli Piceno, laureata in Scienze della Comunicazione all'Università La Sapienza di Roma, allieva della Scuola di Giornalismo di Perugia, lavora alla testata regionale dal 2004. Dal 2023 è anche componente del Consiglio nazionale della Fnsi.

La giornalista Barbara Marini è stata nominata nuova caporedattrice della Tgr Marche. La nomina è arrivata dall'amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi, che ha accolto la proposta del direttore della Tgr Roberto Pacchetti. Marini subentra a Nicoletta Grifoni, in pensione dallo scorso 13 febbraio. Nel periodo di transizione, la Tgr Marche è stata guidata ad interim da Luca Moriconi, vicedirettore con delega sulle Marche.

Nata ad Ascoli Piceno, Barbara Marini si è laureata in Scienze della Comunicazione all'Università La Sapienza di Roma e ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Perugia. Vanta una lunga esperienza nella redazione della Tgr Marche, dove lavora dal 2004 e stabilmente dal 2009, in diversi ruoli: redattrice, inviata, conduttrice e caposervizio. Negli anni ha maturato una profonda conoscenza del territorio marchigiano e delle dinamiche editoriali della testata.

Con i suoi servizi televisivi e radiofonici per la Tgr Marche, Barbara Marini ha seguito i principali eventi e i temi più importanti della regione, anche con dirette sul campo, servizi speciali e rubriche dedicate. Per lungo tempo ha condotto telegiornali e numerosi approfondimenti di informazione regionale. Dal 2022 ricopre il ruolo di caposervizio e coordina le diverse edizioni dei telegiornali e del giornale radio, l'informazione online e le attività editoriali della redazione.

«La nomina a caporedattrice – si legge in una nota della Rai – si inserisce nel percorso di valorizzazione delle professionalità interne alla Tgr e punta a rafforzare ulteriormente il rapporto tra l'informazione del servizio pubblico e il territorio marchigiano».

Dal 2023 Barbara Marini è componente del Consiglio nazionale della Fnsi. «Come colleghi del Consiglio Direttivo del Sigim rivolgiamo a Barbara le nostre più sentite congratulazioni, augurandole buon lavoro», scrive il sindacato regionale sul proprio sito web giovedì 12 marzo 2026. (mf)

@fnsisocial
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