Foto: VBlock da Pixabay

15 Mag 2026

Giornalisti ex Trentino, nuova vittoria in tribunale: rigettato il ricorso dell'editore Sie Spa

I lavoratori reclamano dalla società del gruppo Athesia/Ebner le spettanze di fine rapporto per la chiusura del quotidiano, avvenuta il 15 gennaio 2021. Il sindacato regionale: «In 5 anni 5 sentenze favorevoli ai colleghi su 5 giudizi promossi: 3 in primo grado e due in appello».

Ancora una vittoria in tribunale per i giornalisti del quotidiano Trentino. Ne dà notizia il Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige Sudtirol che, in una nota diffusa venerdì 15 maggio 2026, spiega: «Continua la battaglia giudiziaria a Trento dei colleghi ex Trentino che reclamano dalla società editrice Sie Spa del gruppo Athesia/Ebner le spettanze di fine rapporto per la chiusura del Trentino avvenuta il 15 gennaio 2021. La Corte d'Appello di Trento ha depositato oggi la sentenza che ha rigettato il ricorso della società editrice».



In tutto 11 i cronisti interessati dalla controversia, che «è stata divisa temporalmente in tre tronconi di 4 più 4 più 3. Negli ultimi 5 anni – ricorda il sindacato regionale – finora complessivamente la magistratura del lavoro ha emesso 5 sentenze favorevoli ai giornalisti su 5 giudizi promossi: 3 in primo grado e due in appello».



La società editoriale Sie Spa ha già depositato il ricorso in Corte di Cassazione a Roma per il primo gruppo di 4 giornalisti. (mf)



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