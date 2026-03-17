CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: VBlock da Pixabay
Vertenze 15 Mag 2026

Giornalisti ex Trentino, nuova vittoria in tribunale: rigettato il ricorso dell'editore Sie Spa

I lavoratori reclamano dalla società del gruppo Athesia/Ebner le spettanze di fine rapporto per la chiusura del quotidiano, avvenuta il 15 gennaio 2021. Il sindacato regionale: «In 5 anni 5 sentenze favorevoli ai colleghi su 5 giudizi promossi: 3 in primo grado e due in appello».

Ancora una vittoria in tribunale per i giornalisti del quotidiano Trentino. Ne dà notizia il Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige Sudtirol che, in una nota diffusa venerdì 15 maggio 2026, spiega: «Continua la battaglia giudiziaria a Trento dei colleghi ex Trentino che reclamano dalla società editrice Sie Spa del gruppo Athesia/Ebner le spettanze di fine rapporto per la chiusura del Trentino avvenuta il 15 gennaio 2021. La Corte d'Appello di Trento ha depositato oggi la sentenza che ha rigettato il ricorso della società editrice».

In tutto 11 i cronisti interessati dalla controversia, che «è stata divisa temporalmente in tre tronconi di 4 più 4 più 3. Negli ultimi 5 anni – ricorda il sindacato regionale – finora complessivamente la magistratura del lavoro ha emesso 5 sentenze favorevoli ai giornalisti su 5 giudizi promossi: 3 in primo grado e due in appello».

La società editoriale Sie Spa ha già depositato il ricorso in Corte di Cassazione a Roma per il primo gruppo di 4 giornalisti. (mf)

(Foto: VBlock da Pixabay)

@fnsisocial
Vertenze
06 Mag 2026
La Provincia di Cremona, dopo lo scontro sullo sciopero l’editore ora si impegna a rispettare i diritti dei colleghi
Vertenze
30 Apr 2026
Il Tirreno, Ast: «Il 7 maggio l'udienza per la chiusura della redazione di Viareggio»
Vertenze
30 Apr 2026
«Siamo sotto organico», sciopero delle firme alla Tgr Rai Emilia Romagna. La solidarietà dell'Aser
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni08 Mag 2026
Verona, il Consiglio comunale all'unanimità: «Il contratto nazionale dei giornalisti va rinnovato»
Associazioni30 Apr 2026
Chiude Tiscali Notizie, Assostampa Sarda: «Si spegne un pezzo di storia dell'informazione in questo Paese»
Cdr30 Apr 2026
Cdr Tgr Rai: «Pronti alla mobilitazione se non ci sarà confronto sulle nuove sedi di Firenze, Genova e Venezia»
Editoria23 Mar 2026
Antenna Group acquista Gedi, Costante: «Su Repubblica un tema di tutela del prodotto e dei diritti dei giornalisti»
Fnsi18 Mar 2026
Rinnovo contratto Fieg, Costante: «Il 27 marzo e il 16 aprile scioperiamo per il futuro dell'informazione»
Cdr17 Mar 2026
«Carenza di organico», Tgr Emilia Romagna senza firme per protesta. La solidarietà del sindacato
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits