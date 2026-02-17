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Giornalisti del Tirreno in piazza a Firenze il 13 ottobre 2025
Vertenze 30 Apr 2026

Il Tirreno, Ast: «Il 7 maggio l'udienza per la chiusura della redazione di Viareggio»

La giudice del lavoro del Tribunale di Livorno ha deciso di fissare una nuova discussione «al fine di appurare l'organico in base al verbale di accordo firmato il 31 marzo 2025 al ministero del Lavoro»», spiega l'Assostampa.

«In merito al reclamo presentato dall'Associazione Stampa Toscana, d'intesa con il Cdr e la redazione de Il Tirreno, con il patrocinio dell'avvocato Pierluigi D'Antonio, sulla chiusura della redazione di Viareggio, il giudice del lavoro del Tribunale di Livorno, dottoressa Federica Manfrè, ha deciso di fissare una nuova udienza di discussione al fine di appurare l'organico della redazione di Viareggio in base al verbale di accordo firmato il 31 marzo 2025 al ministero del Lavoro». Ne dà notizia l'Associazione Stampa Toscana in una nota pubblicata giovedì 30 aprile 2026 anche sul proprio sito web.

«L'udienza – spiega il sindacato regionale – dovrebbe chiarire l'effettiva composizione della redazione, la cui chiusura è ritenuta, dall'Ast, dal Cdr e dalla redazione de Il Tirreno, con il conforto della Federazione nazionale della Stampa, una manifestazione di condotta antisindacale». (mf)

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