Centro di produzione La7 a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

09 Apr 2026

La7, giornalisti in sciopero il 10 aprile per retribuzioni e applicazione del contratto

Il Cdr denuncia il ricorso da parte dell'azienda a forfait irrisori e il mancato pagamento di parte di compensi domenicali, oltre a chiedere che i colleghi precari siano assunti a tempo indeterminato.

«Domani, venerdì 10 aprile , i giornalisti de La7 sciopereranno: in un'azienda solida che registra record di ascolti e consensi chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali». Lo ricorda il Comitato di redazione della testata in una nota diffusa giovedì 9 aprile 2026.



«Il ricorso a forfait irrisori da parte dell'editore - si legge ancora nella nota - elude di fatto le previsioni contrattuali e riduce in modo consistente gli stipendi. Non solo: l'editore continua a non pagare una parte dei compensi domenicali, riconosciuta a tutti i giornalisti italiani, nonostante in questo senso si sia pronunciata anche la Corte di Cassazione».



I giornalisti de La7 «chiedono anche che i colleghi precari siano assunti a tempo indeterminato: il loro lavoro è indispensabile per garantire l'informazione che costituisce l'intero palinsesto della rete, la ragione del successo de La7 che - conclude il Cdr - con la sua offerta pubblicitaria traina l'intero gruppo editoriale». (mf)