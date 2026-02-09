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Foto: ImagoEconomica (2011)
Vertenze 19 Mar 2026

Tiscali, Fnsi con Assostampa Sarda e Cdr: «Vagliare ogni alternativa a tutela dei colleghi»

L'azienda ha annunciato 180 licenziamenti con il criterio della non opposizione, inclusi 12 giornalisti da nove mesi interessati da una pesantissima solidarietà al 55 per cento. Il sindacato: «La vertenza sia trattata ad un tavolo nazionale, dove chiarire tutti gli scenari che si aprono, anche in riferimento della cessione del ramo d'azienda alla società Canarbino».

L'Associazione della Stampa sarda è impegnata, con la Federazione nazionale della Stampa italiana e il Comitato di redazione, nella vertenza a sostegno dei colleghi del gruppo Tiscali-Tessellis, gruppo che dopo aver avviato la procedura di composizione negoziata della crisi, ha annunciato 180 licenziamenti con il criterio della non opposizione.

«Di questi – spiegano i rappresentanti sindacali in una nota congiunta diffusa giovedì 19 marzo 2026 – 81 sono a Cagliari, includendo i 12 giornalisti».

Assostampa e Fnsi hanno chiesto che «la vertenza venga trattata ad un tavolo nazionale, dove siano chiariti tutti i diversi aspetti e gli scenari che si aprono, anche in riferimento della cessione del ramo d'azienda alla società Canarbino».

In particolare, «nel confermare che l'obiettivo dell'Associazione della Stampa e della Federazione nazionale è il mantenimento dei posti di lavoro – prosegue il sindacato – si chiede che siano esplicitate tutte le possibili alternative a sostegno dei colleghi, da nove mesi interessati da una pesantissima solidarietà nella percentuale del 55 per cento».

La procedura di licenziamento collettivo è stata notificata, secondo quanto previsto dalla norma, anche all'assessorato regionale al Lavoro e al ministero competente. «Nelle prossime ore l'Associazione della Stampa e il Cdr chiederanno un incontro con l'assessora regionale al Lavoro per prospettarle gli sviluppi della vertenza», conclude il sindacato dei giornalisti. (mf)

@fnsisocial
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