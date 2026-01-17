CERCA
Centro di produzione La7 a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Vertenze 12 Mar 2026

La7, giornalisti verso lo sciopero: «L'editore rispetti Cassazione e contratto»

Protesta contro «l'atteggiamento sconcertante dell'azienda che, nell’ultimo incontro con il Cdr, ha ribadito di non voler rispettare il pronunciamento definitivo della Corte sulla corretta retribuzione delle domeniche e si ostina a non voler riconoscere ai colleghi assunti negli ultimi anni la corretta applicazione del Cnlg e degli accordi integrativi aziendali».

I giornalisti de La7 scioperano «per l'atteggiamento sconcertante dell'editore che, nell'ultimo incontro con il Comitato di redazione, ha ribadito di non voler rispettare il pronunciamento definitivo della Corte di Cassazione sulla corretta retribuzione delle domeniche e si ostina a non voler riconoscere ai colleghi assunti negli ultimi anni la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale e degli accordi integrativi aziendali». È quanto si legge in un documento dell'assemblea di redazione diffuso giovedì 12 marzo 2026.

«Tali diritti e i colleghi con contratti depotenziati saranno tutelati in sede legale», rimarcano i giornalisti, che anticipano: «Le date delle giornate di sciopero verranno comunicate nei prossimi giorni». (mf)

