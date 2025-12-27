CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
L’iniziativa davanti alla sede di Telestense (Foto: da aser.bo.it)
Associazioni 17 Gen 2026

Ferrara: il Premio Stampa 2026 assegnato ai giornalisti, agli operatori e ai tecnici di Telestense

La consegna avverrà l’11 aprile 2026 nell’ambito di una cerimonia che si terrà in Prefettura.

«Il Premio Stampa Ferrara 2026 è stato assegnato ai giornalisti, agli operatori e ai tecnici di Telestense. Quelli di ieri e di oggi e, speriamo, quelli di domani. Un riconoscimento da parte dell’Associazione Stampa Ferrara all’attività di informazione e intrattenimento svolta in quasi cinquant’anni dagli addetti della storica tv ferrarese, che ora purtroppo sta rischiando di scomparire dal panorama delle televisioni locali. Nello stesso tempo la decisione dei giornalisti ferraresi dell’ASFe rappresenta una forte affermazione di vicinanza e pieno sostegno nei confronti dei colleghi che, per la grave situazione dell’azienda, stanno attraversando ormai da più di due anni complessi momenti di difficoltà». Lo rende noto l’Aser sul suo sito web venerdì 16 gennaio 2026.

Il sindacato regionale prosegue: «L’assegnazione del Premio Stampa Ferrara 2026 a giornalisti, operatori e tecnici di Telestense è stata decisa dall’assemblea degli iscritti ad Assostampa Ferrara che, come prevede lo statuto, hanno deciso il conferimento del Premio al termine di una partecipata e coinvolgente riunione che si è tenuta nella serata del 14 gennaio 2026 in una delle sale dell’Astra Hotel di Ferrara. Proprio dall’assemblea è scaturita la proposta di assegnare il Premio a colleghi e operatori di Telestense. Proposta che ha subito trovato consenso e che al momento della votazione finale ha ottenuto un’amplissima maggioranza».

L’Aser rende poi noto che, «per ribadire l’unità di intenti e il sostegno ai colleghi e a tutti gli addetti di Telestense, l’assemblea di Assostampa ha poi deciso di presentare l’assegnazione del Premio Stampa 2026 con una iniziativa che si è tenuta nella tarda mattinata del 16 gennaio 2026, negli spazi pubblici davanti alla sede dell’emittente televisiva, servita anche per ricordare la situazione della tv ferrarese. Sono intervenuti, presente una dozzina di iscritti all’ASFe, Marco Zavagli e Nicola Bianchi, membri del direttivo Aser e componenti dell’ASFe, che hanno spiegato le motivazioni dell’assegnazione del Premio Stampa Ferrara 2026, Alessandro Sovrani, direttore di Telestense, e Nicola Franceschini e Antonella Vicenzi, i due giornalisti rimasti a Telestense, che hanno ricordato la tragica situazione dell’emittente. Il Premio – conclude il sindacato regionale - sarà consegnato nella mattinata dell’11 aprile 2026 nell’ambito di una cerimonia che si terrà in Prefettura a Ferrara». (anc)

@fnsisocial
Associazioni
17 Gen 2026
Trento, provvedimento disciplinare a delegata sindacale Asuit per un’intervista: la solidarietà di Sjg, Cdr e redazione Tgr
Associazioni
15 Gen 2026
Marilù Mastrogiovanni, battute finali dei processi per diffamazione
Associazioni
13 Gen 2026
Assostampa Trapani: «Editore assente, Telesud verso la liquidazione»
 Le altre news

Articoli correlati

Anniversario08 Gen 2026
Beppe Alfano, a 33 anni dall'omicidio il ricordo con due iniziative a Barcellona Pozzo di Gotto
Minacce07 Gen 2026
Inviati Rai aggrediti a Crans - Montana, la solidarietà del sindacato
Formazione05 Gen 2026
Il ruolo dei media nell'educazione finanziaria: corso di formazione il 12 febbraio
Anniversario05 Gen 2026
42 anni fa l'omicidio Fava, Assostampa Sicilia: «Un giornalista che resta di esempio per le nuove generazioni»
Lutto02 Gen 2026
Siracusa, morto Corrado Maiorca. Il cordoglio di Assostampa Sicilia
Formazione27 Dic 2025
'Post Brexit, Europa e Regno Unito tornano a riavvicinarsi': il 14 gennaio corso di formazione in Fnsi
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits