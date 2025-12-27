L’iniziativa davanti alla sede di Telestense (Foto: da aser.bo.it)

17 Gen 2026

Ferrara: il Premio Stampa 2026 assegnato ai giornalisti, agli operatori e ai tecnici di Telestense

La consegna avverrà l’11 aprile 2026 nell’ambito di una cerimonia che si terrà in Prefettura.

«Il Premio Stampa Ferrara 2026 è stato assegnato ai giornalisti, agli operatori e ai tecnici di Telestense. Quelli di ieri e di oggi e, speriamo, quelli di domani. Un riconoscimento da parte dell’Associazione Stampa Ferrara all’attività di informazione e intrattenimento svolta in quasi cinquant’anni dagli addetti della storica tv ferrarese, che ora purtroppo sta rischiando di scomparire dal panorama delle televisioni locali. Nello stesso tempo la decisione dei giornalisti ferraresi dell’ASFe rappresenta una forte affermazione di vicinanza e pieno sostegno nei confronti dei colleghi che, per la grave situazione dell’azienda, stanno attraversando ormai da più di due anni complessi momenti di difficoltà». Lo rende noto l’Aser sul suo sito web venerdì 16 gennaio 2026.



Il sindacato regionale prosegue: «L’assegnazione del Premio Stampa Ferrara 2026 a giornalisti, operatori e tecnici di Telestense è stata decisa dall’assemblea degli iscritti ad Assostampa Ferrara che, come prevede lo statuto, hanno deciso il conferimento del Premio al termine di una partecipata e coinvolgente riunione che si è tenuta nella serata del 14 gennaio 2026 in una delle sale dell’Astra Hotel di Ferrara. Proprio dall’assemblea è scaturita la proposta di assegnare il Premio a colleghi e operatori di Telestense. Proposta che ha subito trovato consenso e che al momento della votazione finale ha ottenuto un’amplissima maggioranza».



L’Aser rende poi noto che, «per ribadire l’unità di intenti e il sostegno ai colleghi e a tutti gli addetti di Telestense, l’assemblea di Assostampa ha poi deciso di presentare l’assegnazione del Premio Stampa 2026 con una iniziativa che si è tenuta nella tarda mattinata del 16 gennaio 2026, negli spazi pubblici davanti alla sede dell’emittente televisiva, servita anche per ricordare la situazione della tv ferrarese. Sono intervenuti, presente una dozzina di iscritti all’ASFe, Marco Zavagli e Nicola Bianchi, membri del direttivo Aser e componenti dell’ASFe, che hanno spiegato le motivazioni dell’assegnazione del Premio Stampa Ferrara 2026, Alessandro Sovrani, direttore di Telestense, e Nicola Franceschini e Antonella Vicenzi, i due giornalisti rimasti a Telestense, che hanno ricordato la tragica situazione dell’emittente. Il Premio – conclude il sindacato regionale - sarà consegnato nella mattinata dell’11 aprile 2026 nell’ambito di una cerimonia che si terrà in Prefettura a Ferrara». (anc)