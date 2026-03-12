La locandina dell'evento (Da: anci.it)

18 Mar 2026

Genova, il 25 marzo corso di formazione Anci - Meta su comunicazione e social media

L'incontro arriva all'indomani del rinnovo del Protocollo fra Fnsi e Associazione dei Comuni che ribadisce i principi fondamentali della legge 150/2000 e mira a consolidare la professionalità dell'informazione degli uffici stampa degli enti locali. Appuntamento dalle 9 a palazzo Tursi.

Il 25 marzo 2026 a Genova giornata dedicata agli strumenti della comunicazione digitale dei Comuni, promossa da Anci in collaborazione con Meta, il Comune di Genova e Anci Liguria. L’evento – che sarà ospitato a Palazzo Tursi (via Garibaldi 9) – conclude il road show che nel 2025 ha toccato diverse città, confermando il ruolo strategico dei social media nei Comuni e nella Pa in generale.



La tappa di Genova arriva all’indomani del rinnovo del Protocollo tra Anci e Fnsi, che ribadisce i principi fondamentali della legge 150/2000 e mira a consolidare la professionalità dell’informazione e la qualità della formazione degli uffici stampa; obiettivo ribadito nelle linee guida del Quaderno operativo Anci dedicato al reclutamento di personale giornalistico negli enti locali.



La giornata, rivolta ai professionisti della comunicazione dei Comuni, punta a rafforzare l’uso dei social nella comunicazione pubblica, promuovendo standard elevati, condivisione di buone pratiche e strumenti innovativi.



Fra i relatori della giornata, oltre alla sindaca di Genova Silvia Salis e al presidente di Anci Liguria e sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, interverranno: Danilo Moriero, Responsabile Comunicazione e Capo Ufficio Stampa Anci; Giulia Mietta, Consigliera dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria, e Matteo Dell’Antico, Segretario Assostampa Liguria; Angelo Mazzetti, Public Policy Director Meta per Italia, Grecia, Malta e Cipro; Rosa Cialini, Director Government and Social Impact per Sud Europa, Medio Oriente, Africa e Turchia; Ida D’Alessandro, Dirigente Meta per Italia, Grecia, Malta e Cipro.



L’evento è accreditato dall’Ordine dei Giornalisti ai fini della formazione professionale continua e riconosce 4 crediti. (Da: anci.it)