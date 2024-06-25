La firma del protocollo nella sede Anci a Roma

Uffici stampa nella PA, Anci e Fnsi alleate per promuovere concreta attuazione della legge 150/2000

Protocollo sottoscritto dal presidente Anci Gaetano Manfredi e dalla segretaria generale Alessandra Costante, mercoledì 28 gennaio 2026. Un capitolo centrale dell’intesa riguarda la formazione del personale impegnato nelle attività di informazione.

Attivare un programma condiviso di sensibilizzazione sui territori, affinché ciascun Comune – anche in forma associata – preveda nella propria pianta organica un ufficio stampa per l'attività di comunicazione rivolta alla comunità locale e di informazione ai media. Questo l'obiettivo principale che si sono date Anci e Federazione nazionale della Stampa italiana che mercoledì 28 gennaio 2026 hanno sottoscritto a Roma un protocollo di intesa, siglato dal presidente Anci Gaetano Manfredi e dalla segretaria generale Fnsi Alessandra Costante.



Consapevoli dell'importanza di dare concreta attuazione alla legge 150/2000 sugli uffici stampa nella PA, Anci e Fnsi convengono sull'opportunità che gli enti locali adottino procedure uniformi di reclutamento del personale redigendo i relativi bandi, in conformità alle linee guida predisposte dall'Anci, sentite le Associazioni regionali di stampa e le Anci regionali.



In particolare, Fnsi e Anci raccomandano che nelle commissioni esaminatrici, visto l'elevato livello di capacità tecnico professionale per lo svolgimento delle funzioni di addetto stampa, siano presenti giornalisti professionisti di comprovata competenza, individuati nell'elenco dell'Ordine Regionale tra gli iscritti da almeno dieci anni.



Infine, un capitolo centrale riguarda la formazione del personale, con una serie di impegni: la promozione di attività permanenti di formazione e aggiornamento per migliorare la qualità informativa; l'avvio di un gruppo di lavoro per le attività di analisi e la formulazione di proposte comuni per realizzare i corsi di formazione continua; la sensibilizzazione dei Comuni, affinché agevolino i giornalisti nell'adempimento dell'obbligo della Formazione Professionale Continua.



«Con la firma di questo protocollo, Anci ribadisce che una buona amministrazione non può prescindere da una comunicazione pubblica professionale, puntuale e trasparente. La piena attuazione della legge 150/2000 – sottolinea il presidente Gaetano Manfredi - non è solo un adempimento normativo, ma un impegno verso i cittadini: garantire un’informazione qualificata significa rafforzare il legame di fiducia tra istituzioni e comunità locale. È importante che i Comuni, a prescindere dalle proprie dimensioni, possano contare su uffici stampa strutturati e personale giornalistico formato, capace di gestire la complessità dei nuovi linguaggi mediatici. La collaborazione con la Fnsi ci permette di tracciare un percorso condiviso che punta tutto sulla qualità professionale e su procedure di reclutamento chiare e uniformi su tutto il territorio nazionale».



«Ringrazio il presidente Manfredi per questa nuova conferma della collaborazione ormai storica con il sindacato dei giornalisti», afferma la segretaria generale Fnsi Alessandra Costante. «La Fnsi – aggiunge – ritiene di fondamentale e strategia importanza l'alleanza con l'Anci al fine di sensibilizzare gli enti locali sulla necessità di dotarsi di uffici stampa nei quali, come prevede la legge del 2000, lavorino colleghi regolarmente iscritti all'Ordine, che possano svolgere il loro lavoro secondo i principi deontologici sanciti dalla legge istitutiva della professione e le tutele assicurate dal corretto inquadramento contrattuale».



Fra i punti qualificanti del protocollo, anche la previsione per le amministrazioni comunali di assolvere gli adempimenti relativi alla eventuale adesione dei giornalisti al Fondo di previdenza complementare della categoria e di fornire assistenza ai lavoratori che optino per l’adesione alla Casagit. (mf)