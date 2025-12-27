CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Trapani vista dall'alto (Foto: Myke Bryan, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)
Associazioni 21 Gen 2026

Trapani, Assostampa: «Il Comune rispetti le norme sull'informazione pubblica»

Il sindacato provinciale: «L’amministrazione comunale, senza ufficio stampa, utilizza per i suoi comunicati stampa, con tanto di dichiarazioni di sindaco e assessori, un giornalista facente parte di una società di eventi e comunicazione».

Ennesimo escamotage delle amministrazioni degli enti locali in provincia di Trapani sull'informazione pubblica. È quanto evidenzia la segreteria provinciale di Assostampa mercoledì 21 gennaio 2026. L’amministrazione comunale di Trapani, senza ufficio stampa, utilizza per i suoi comunicati stampa, con tanto di dichiarazioni di sindaco e assessori, un giornalista facente parte di una società di eventi e comunicazione, la Notorius Event & Management, individuata dal Distretto Socio Sanitario D50, di cui Trapani è comune capofila, tramite trattativa “MePA — Acquisti in Rete PA Consip” con operatore economico abilitato e qualificato per il servizio di comunicazione. «Un affidamento dei servizi di comunicazione distrettuale», ci ha dichiarato il D50, ma in una categoria inusuale come è quella “merceologica MEPA Marketing, comunicazione, pubblicità, social media, ricerche di mercato”.

Non riguarda però l’informazione istituzionale, prevista dalla Legge 150/2000, che prescrive che questa attività vada svolta solo dagli uffici stampa dell’Ente e gli addetti stampa «non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche».

L’ultimo caso, rileva Assostampa, è un comunicato stampa riguardante una determina per «una procedura comparativa, finalizzata al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per lo sviluppo di una co-progettazione mirata alla rifunzionalizzazione sociale del bene confiscato alla criminalità organizzata sito a Trapani Via Dalmazia 1 da destinare a centro per donne vittime di violenza», emanata dal responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Trapani, ingegnere Orazio Amenta. Un comunicato contenente dichiarazioni dello stesso Amenta, del sindaco Giacomo Tranchida, dell’assessore alle Pari opportunità Giulia Passalacqua, di Giuseppe Virzi, assessore del Comune al D50, e di Marilena Cricchio, coordinatrice responsabile del Distretto D50.

Questo, sottolinea il sindacato unitario dei giornalisti, mentre non sia stato mai assunto, caso unico in Italia, il vincitore del concorso di giornalista pubblico indetto dal comune e con un portavoce nominato dal Sindaco che si occupa di inserire interviste e dichiarazioni sui social media istituzionali dell’Ente.

«Ci aspettiamo adesso - commenta il segretario di Assostampa Vito Orlando - che questa società faccia i comunicati anche per i sindaci di Erice, Custonaci, San Vito lo Capo, Paceco, Buseto Palizzolo, Valderice, tutti facenti parte del Distretto e tutti senza ufficio stampa». (Da assostampasicilia.it)

@fnsisocial
Associazioni
21 Gen 2026
Aosta, Asva: «Preoccupazione per l’esternalizzazione del servizio di ufficio stampa del Comune»
Associazioni
17 Gen 2026
Ferrara: il Premio Stampa 2026 assegnato ai giornalisti, agli operatori e ai tecnici di Telestense
Associazioni
17 Gen 2026
Trento, provvedimento disciplinare a delegata sindacale Asuit per un’intervista: la solidarietà di Sjg, Cdr e redazione Tgr
 Le altre news

Articoli correlati

Anniversario08 Gen 2026
Beppe Alfano, a 33 anni dall'omicidio il ricordo con due iniziative a Barcellona Pozzo di Gotto
Minacce07 Gen 2026
Inviati Rai aggrediti a Crans - Montana, la solidarietà del sindacato
Formazione05 Gen 2026
Il ruolo dei media nell'educazione finanziaria: corso di formazione il 12 febbraio
Anniversario05 Gen 2026
42 anni fa l'omicidio Fava, Assostampa Sicilia: «Un giornalista che resta di esempio per le nuove generazioni»
Lutto02 Gen 2026
Siracusa, morto Corrado Maiorca. Il cordoglio di Assostampa Sicilia
Formazione27 Dic 2025
'Post Brexit, Europa e Regno Unito tornano a riavvicinarsi': il 14 gennaio corso di formazione in Fnsi
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits