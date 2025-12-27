CERCA
Minacce a collaboratore de L’Altopiano e Giornale di Vicenza, solidarietà unanime di Sgv e Odg Veneto
Minacce 16 Feb 2026

Minacce a collaboratore de L’Altopiano e Giornale di Vicenza, solidarietà unanime di Sgv e Odg Veneto

Sindacato e Ordine regionali: «Adriano Cappellari è stato oggetto di minacce anonime per il suo sostegno all’opera di don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano».

L’Ordine dei Giornalisti del Veneto e il Sindacato Giornalisti Veneto, attraverso una nota congiunta diffusa lunedì 16 febbraio 2026 a firma del presidente OdG regionale, Andrea Buoso, e del Vicesegretario Vicario Sgv, Alessio Antonini, «esprimono la propria solidarietà ad Adriano Cappellari, collaboratore del periodico “L’Altopiano” e de “Il Giornale di Vicenza”. Cappellari è stato oggetto di minacce anonime per il suo sostegno all’opera di don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano».

Antoninie e Buoso esprimono vicinanza «anche alla redazione del quindicinale asiaghese, anch’essa destinataria di intimidazioni. L’unica “colpa” di questi colleghi è stata quella di dare voce a un difensore della legalità e promotore del riscatto e della dignità di una terra martoriata da violenza e sopraffazione. Un obiettivo e un impegno – concludono - che non li vede soli, ma che fa parte del Dna di tutti i giornalisti e delle istituzioni che li rappresentano». (anc)

