Il Viminale (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Istituzioni 15 Gen 2026

Sicurezza, bozza Viminale: «Aggravante per delitti contro i giornalisti»

Nel testo a cui si sta lavorando si introduce una nuova circostanza aggravante comune, applicabile ai delitti non colposi contro la vita, l'incolumità individuale e la libertà morale, per il caso in cui il fatto sia commesso contro gli iscritti all'Ordine.

Un'aggravante comune per delitti non colposi commessi contro giornalisti o direttori di testate giornalistiche. È quanto contenuto nella bozza predisposta dal Viminale del nuovo pacchetto sicurezza che sarà discussa dal governo, visionata dall'Adnkronos.

In particolare nella bozza del provvedimento a cui si sta lavorando, si introduce una nuova circostanza aggravante comune, applicabile ai delitti non colposi contro la vita, l'incolumità individuale e la libertà morale, per il caso in cui il fatto sia commesso contro gli iscritti all'albo e nei registri dei giornalisti o contro i direttori di testate giornalistiche non iscritti all'albo, durante lo svolgimento delle proprie funzioni o a causa di esse. (Adnkronos - 14 gennaio 2026)

Istituzioni
15 Gen 2026
Mattarella: «La libertà di stampa è antidoto contro gli abusi di poteri pubblici e privati»
Istituzioni
14 Gen 2026
Cessione Gedi, Barachini alla Camera: «Pluralismo e tutela dell'occupazione priorità del governo»
Istituzioni
09 Gen 2026
Da Radio Radicale a Paragon, le risposte della presidente Meloni sui temi dell'informazione
Ordine14 Gen 2026
Formazione, Bartoli: «Sospensione e radiazione per chi non ha i crediti». Contraria la Fnsi
Fnsi09 Gen 2026
Fnsi: «Giornalisti da 10 anni senza contratto, alla Fieg finanziamenti milionari». Flash mob alla Camera
Media09 Dic 2025
La Ue indaga su Google per l'uso di contenuti degli editori per addestrare l'intelligenza artificiale
Anniversario25 Nov 2025
Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, Mattarella: «Libertà va difesa ogni giorno»
Lavoro autonomo21 Nov 2025
Manovra, emendamento per l'obbligo di sicurezza per i giornalisti freelance in zone di guerra
Fnsi31 Ott 2025
Fnsi, la sentenza della Consulta sulla rappresentanza sindacale tutela le organizzazioni più rappresentative: «Un principio di democrazia»
