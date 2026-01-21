CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il flash mob per il contratto del 9 gennaio 2026 (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Editoria 11 Feb 2026

Editoria, Costante: «Per una informazione di qualità occorre sostenere il lavoro dei giornalisti»

La segretaria generale Fnsi replica all'appello lanciato dal presidente Fieg, Riffeser Monti, in occasione di un'iniziativa sulla pirateria nel mondo del libro: «Su una cosa ha ragione - rileva - la legge 416 del 1981, non aiuta più questo mondo. Bisognerebbe pensare ad una norma che, più che aiutare gli editori a svuotare le redazioni con finanziamenti pubblici, sostenga la buona informazione partendo da chi la realizza».

«Non è solo la pirateria ad uccidere l'informazione di qualità. Ci sono altri aspetti che dovrebbero essere presi in considerazione, a cominciare dalla qualità del lavoro dei giornalisti che oggi, in Italia, devono fare i conti con sfruttamento e basse retribuzioni». Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, replica così al presidente Fieg, Andrea Riffeser Monti, che in occasione di un'iniziativa sulla pirateria nel mondo del libro, mercoledì 11 febbraio 2026, è tornato a chiedere a governo e Parlamento una nuova legge di sistema per l'editoria.

«Negli ultimi 20 anni – fa notare Costante – gli editori hanno svuotato le redazioni, affossato l'Istituto di previdenza dei giornalisti (Inpgi) a forza di prepensionamenti, ridotto gli organici e 'appaltato' a collaboratori e partite Iva il lavoro di raccolta e scrittura delle notizie. I giornalisti dipendenti non vedono aumenti contrattuali da 10 anni, gli autonomi ricevono compensi da fame. Così gli editori hanno risolto il problema del costo del lavoro».

Per la segretaria Fnsi, «su una cosa il presidente Riffeser ha ragione: la legge di sistema dell'editoria, la 416 del 1981, non aiuta più questo mondo. Bisognerebbe pensare a una norma che, più che aiutare gli editori a svuotare le redazioni con finanziamenti pubblici, sostenga la buona informazione partendo proprio dal suo principale valore aggiunto, ovvero i giornalisti e il giornalismo di qualità». (mf)

@fnsisocial
Editoria
27 Gen 2026
Editoria, Barachini: «Anche nel 2026 misure mirate per edicole e futuro del settore»
Editoria
22 Gen 2026
Gruppo Editoriale Nazionale, Monrif accetta l’offerta vincolante di Lmdv Capital per quota di maggioranza
Editoria
21 Gen 2026
Confindustria Radio Tv: «Il governo riporti l’editoria al centro dell’agenda politica»
 Le altre news

Articoli correlati

Associazioni31 Gen 2026
Sicilia, via libera al bando da tre milioni di euro per l’editoria
Vertenze30 Gen 2026
Dire, Fnsi con Assostampa e Cdr: «Editore apra subito il confronto per pagare i lavoratori»
Vertenze30 Gen 2026
Agenzia Dire, giornalisti in sciopero a oltranza: «L'editore ci paghi». La solidarietà del sindacato
Media29 Gen 2026
Online, Barachini: «Urge responsabilità editoriale per le piattaforme contro il Far West»
Vertenze28 Gen 2026
Stipendi non pagati, altri due giorni di sciopero alla Dire. La Fnsi al fianco dei colleghi
Lavoro autonomo21 Gen 2026
Die, ricostituita la Commissione per l'equo compenso nel lavoro giornalistico
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits