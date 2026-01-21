CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana (Foto: @Assostampa)
Associazioni 31 Gen 2026

Sicilia, via libera al bando da tre milioni di euro per l’editoria

Il presidente della Regione, Renato Schifani: «È la prova dell’attenzione che il mio governo ha per chi assolve a questa funzione di servizio al pubblico, garantendo un vitale pluralismo di voci e la trasparenza delle informazioni. Inoltre, la misura che abbiamo previsto darà un nuovo slancio alla creazione di nuova occupazione nel settore».

«Via libera dal governo regionale al bando da tre milioni di euro per gli interventi in favore delle imprese dell'editoria cartacea e digitale e delle emittenti radiofoniche e televisive. La giunta, su proposta del presidente della Regione, Renato Schifani, ha approvato oggi la proposta di decreto predisposto dall’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino». Lo rende noto sul suo sito web venerdì 30 gennaio 2026 l’Associazione Sicilia della Stampa sul suo sito web.

«L’editoria - dice Schifani - ha un ruolo fondamentale per la vita democratica e, anche in questi giorni di emergenza per la nostra Isola, ha rivelato la sua centralità per una corretta informazione dei cittadini. Il via libera al bando da tre milioni di euro per contributi a fondo perduto è la prova dell’attenzione che il mio governo ha per chi assolve a questa funzione di servizio al pubblico, garantendo un vitale pluralismo di voci e la trasparenza delle informazioni. Inoltre, la misura che abbiamo previsto darà un nuovo slancio alla creazione di nuova occupazione nel settore».

L’Assostampa sottolinea che «il decreto ricalca i bandi degli anni precedenti, aggiornandoli alle disposizioni attuative delle norme per l’editoria recentemente approvate dall’Ars nell’ambito della legge di Stabilità 2026-2028».

L’assessore dell’Economia Alessandro Dagnino aggiunge: «Le risorse stanziate sono orientate a rafforzare la sostenibilità economica delle imprese, a premiare la qualità dell’informazione e a incentivare l’occupazione giornalistica, con particolare attenzione alle testate emergenti e ai percorsi di stabilizzazione del lavoro».

Il sindacato regionale spiega poi nel dettaglio che «dei tre milioni disponibili, 2,4 milioni andranno alle testate con più di 36 mesi di attività. Nello specifico, è prevista una quota base da 1,76 milioni di euro e una premiale da 640 mila euro che sarà assegnata sulla base di requisiti generici, come il numero di giornalisti assunti a tempo indeterminato in Sicilia, del periodo di attività della testata, e specifici come il numero di lanci, per le agenzie di stampa, il tempo medio di permanenza sulle pagine per le testate on line o la presenza sui social media per la diffusione dei contenuti. Nel punteggio assegnato, la quota relativa al personale assunto avrà un peso del 50 per cento. I restanti 600 mila euro sono destinati alle imprese emergenti, cioè con meno di tre anni di vita e saranno indirizzate, con priorità, a programmi per l'assunzione di giornalisti. Il decreto approvato oggi – conclude l’Assostampa - sarà trasmesso alla commissione Bilancio dell’Ars». (anc)

@fnsisocial
Associazioni
31 Gen 2026
Stampa Romana: «Difendere le edicole per salvare i giornali»
Associazioni
30 Gen 2026
Toscana, Cristiano Meoni nuovo direttore di T24. Gli auguri di buon lavoro dell'Ast
Associazioni
30 Gen 2026
Aser: «Preoccupazione dopo segnalazioni sulle prove per la selezione di un giornalista all'Ausl Modena»
 Le altre news

Articoli correlati

Vertenze30 Gen 2026
Dire, Fnsi con Assostampa e Cdr: «Editore apra subito il confronto per pagare i lavoratori»
Uffici Stampa27 Gen 2026
Aosta, Asva: «Il Comune verso il concorso per l'ufficio stampa. Confronto positivo dopo l'esternalizzazione del servizio»
Editoria27 Gen 2026
Editoria, Barachini: «Anche nel 2026 misure mirate per edicole e futuro del settore»
Vertenze26 Gen 2026
Il Tirreno, il Cdr: «Sospeso lo stato di agitazione sugli inserti speciali». Ast: «Scelta condivisibile, ora cambio di passo dell'Azienda»
Anniversario26 Gen 2026
I giornalisti siciliani ricordano Mario Francese: iniziative a Palermo e Siracusa
Uffici Stampa21 Gen 2026
Aosta, Asva: «Preoccupazione per l’esternalizzazione del servizio di ufficio stampa del Comune»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits