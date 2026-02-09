CERCA
Palermo vista da Monte Pellegrino (Foto: Berthold Werner via commons.wikimedia.org)
Associazioni 11 Mar 2026

Tagli a Palermo Today, Assostampa: «Citynews ritiri i licenziamenti»

Due giornalisti della testata siciliana perdono il lavoro. «Pur comprendendo la complessità della situazione», il sindacato chiede al gruppo «di rivedere la decisione, motivata dall'azienda - spiega in una nota - con la necessità di ridurre i costi».

L'Assostampa Palermo esprime «piena solidarietà ai due giornalisti di Palermo Today licenziati dal gruppo Citynews. La decisione, che ha portato a livello nazionale a quattro licenziamenti e alla riduzione delle collaborazioni giornalistiche - si legge in una nota del sindacato siciliano - è stata motivata dall'azienda con la necessità di ridurre i costi, in particolare dopo la multa dell'Inps per l'applicazione di un contratto di lavoro diverso da quello giornalistico più rappresentativo ai fini previdenziali».

Rimela l'Assostampa: «Pur comprendendo la complessità della situazione, questo sindacato chiede al gruppo Citynews di rivedere le proprie decisioni e di mettere in campo tutte le azioni necessarie per garantire i livelli occupazionali».

Solidarietà ai giornalisti licenziati, «nonché a chi resta e sarà costretto a lavorare sotto organico», anche da parte dell'Ordine regionale, che esprime «profonda preoccupazione» per i tagli. (mf)

