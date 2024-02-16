La giornalista Angela Azzaro (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

09 Feb 2026

Morta la giornalista Angela Azzaro, il cordoglio di Stampa Romana

«Sempre impegnata con passione, rigore, generosità e coraggio nelle battaglie per il lavoro, per i diritti, per la parità di genere, al fianco dei più deboli», ricorda il sindacato regionale. Già caporedattrice di Liberazione, vicedirettrice del Riformista e de Il Dubbio e poi all'Huffington, post Aveva 59 anni.

È morta all'età di 59 anni Angela Azzaro, giornalista impegnata nella lotta per i diritti. Era stata caporedattrice di Liberazione, vicedirettrice del Riformista e de Il Dubbio e poi all'Huffington Post. "La nostra collega si è spenta ieri a 59 anni. Spirito libero e anticonformista», scrive domenica 8 febbraio 2026 sul sito dell'Huffington Fabio Luppino.



Nata a Nuoro, laureata in Lettere Moderne e specializzata in Criminologia con una tesi sul processo mediatico, Azzaro si è sempre occupata di diritti civili, politica e garantismo.



«Angela è stata sempre impegnata con passione, rigore, generosità e coraggio nelle battaglie per il lavoro, per i diritti, per la parità di genere, al fianco dei più deboli, contro ogni forma di abuso di potere», ricorda Stampa Romana, che in una nota «esprime profondo cordoglio» per la morte della collega e «si stringe ai suoi cari». (mf)