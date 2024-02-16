Luigi Palazzoni (Foto: da assostampaumbria.it)

29 Gen 2026

Addio a Luigi Palazzoni, il cordoglio dell’Asu

Era una figura storica del giornalismo umbro. I funerali si terranno venerdì 30 gennaio alle ore 11 nella chiesa di Monteluce a Perugia.

L’Associazione stampa umbra, in una nota pubblicata mercoledì 28 gennaio 2026, «esprime profondo cordoglio per la scomparsa del collega Luigi Palazzoni, figura storica del giornalismo dell’Umbria. È stato a lungo responsabile della redazione di Perugia del Messaggero, dove collaborò tra l’altro con professionisti del calibro di Marcello Monacelli, e poi direttore editoriale del Giornale dell’Umbria. Palazzoni fu poi tra i fondatori dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria. Con lui se ne va un altro pezzo importante della nostra storia. Degli anni nei quali i giornali con le edizioni locali furono una vera novità dell’editoria. Palazzoni fu protagonista di quel periodo esaltante e punto di riferimento per tante generazioni di colleghe e colleghi. L’Asu esprime le condoglianze alle sua famiglia. Ciao Gigi».



L’Assostampa conclude rendendo noto che «la camera ardente sarà allestita alla casa funeraria Arof di Ponte San Giovanni – Perugia- a partire dalle ore 15 di oggi. I funerali si terranno venerdì 30 gennaio alle ore 11 nella chiesa di Monteluce a Perugia». (anc)