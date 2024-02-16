CERCA
Luigi Palazzoni (Foto: da assostampaumbria.it)
Lutto 29 Gen 2026

Addio a Luigi Palazzoni, il cordoglio dell’Asu

Era una figura storica del giornalismo umbro. I funerali si terranno venerdì 30 gennaio alle ore 11 nella chiesa di Monteluce a Perugia.

L’Associazione stampa umbra, in una nota pubblicata mercoledì 28 gennaio 2026, «esprime profondo cordoglio per la scomparsa del collega Luigi Palazzoni, figura storica del giornalismo dell’Umbria. È stato a lungo responsabile della redazione di Perugia del Messaggero, dove collaborò tra l’altro con professionisti del calibro di Marcello Monacelli, e poi direttore editoriale del Giornale dell’Umbria. Palazzoni fu poi tra i fondatori dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria. Con lui se ne va un altro pezzo importante della nostra storia. Degli anni nei quali i giornali con le edizioni locali furono una vera novità dell’editoria. Palazzoni fu protagonista di quel periodo esaltante e punto di riferimento per tante generazioni di colleghe e colleghi. L’Asu esprime le condoglianze alle sua famiglia. Ciao Gigi».

L’Assostampa conclude rendendo noto che «la camera ardente sarà allestita alla casa funeraria Arof di Ponte San Giovanni – Perugia- a partire dalle ore 15 di oggi. I funerali si terranno venerdì 30 gennaio alle ore 11 nella chiesa di Monteluce a Perugia». (anc)

Lutto
27 Gen 2026
È morto Sergio Menicucci, il cordoglio di Stampa Romana
Lutto
22 Gen 2026
Addio a Giuliano Taddei, il cordoglio dell’Associazione Stampa Toscana
Lutto
10 Gen 2026
Morto Mauro Piccoli, capocronista di Repubblica e «gentiluomo del giornalismo»
Istituzioni02 Gen 2026
Mattarella, il ricordo dei giornalisti vittime del terrorismo nel discorso di fine anno
Associazioni15 Set 2025
Dieci anni senza Dante Ciliani, il ricordo dell'Associazione stampa Umbra
Anniversario08 Lug 2025
Dieci anni senza Santo Della Volpe, il ricordo della Fnsi
Anniversario10 Giu 2024
Centenario delitto Matteotti, Fnsi: «Una targa per ricordarne l'attività di giornalista»
Anniversario20 Mar 2024
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Mattarella: «Assassini e mandanti ancora senza nome: una ferita che riguarda tutti»
Internazionale16 Feb 2024
Navalny, l'oppositore di Putin muore in carcere. Era detenuto dal 2021
