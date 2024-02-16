Il ricordo di Mauro Piccoli sul sito web di Repubblica

10 Gen 2026

Morto Mauro Piccoli, capocronista di Repubblica e «gentiluomo del giornalismo»

«A 76 anni ci lascia un pilastro del giornale e della sua storia. Una carriera in prima linea, tra politica, attualità e l'inserto culturale della domenica», ricorda il quotidiano di largo Fochetti.

La redazione di Repubblica piange il collega Mauro Piccoli, «grande capocronista e gentiluomo del giornalismo», pilastro del quotidiano fondato da Eugenio Scalfati. Ne dà notizia lo stesso giornale di largo Fochetti, venerdì 9 gennaio 2026.



«La sua porta era sempre aperta quando nei giornali ancora non c'erano gli open space. Da quella plancia di comando, senza mai perdere la calma e il sense of humour Mauro Piccoli 'governava', con rara gentilezza, le agitatissime acque dei settori di corsa di Repubblica», ricorda Maria Novella De Luca.



«Malato da tempo - prosegue - Mauro ci ha salutati, ieri, a 76 anni, lasciando un grande vuoto insieme, però, a un'infinità di ricordi allegri. A piazza Indipendenza (la nostra storica sede, dove il 14 gennaio del 1976 Repubblica nasceva) Mauro Piccoli era arrivato negli anni Novanta, il direttore era Eugenio Scalfari, dopo aver lavorato a Paese Sera e al Messaggero. Diventando, in breve, caporedattore in più settori, dalla Cronaca di Roma al Politico, alla Cronaca Nazionale per molti anni, lasciando sempre in chi ha lavorato con lui una profonda traccia professionale e umana».



Cresciuto a Trento, scalatore infaticabile, figlio di Flaminio Piccoli, leader della Dc dorotea, Mauro Piccoli è stato maestro di una generazione di cronisti e croniste. «Assoluto fiuto per la notizia, pur nei momenti più convulsi Mauro dedicava minuti preziosi a spiegare quale fosse il 'cuore' del pezzo, quale il dettaglio fondamentale, nel più rigoroso controllo però di dati e fonti», scrive ancora De Luca.



Nel 2004 era andato a dirigere La Domenica, inserto culturale che nel fine settimana arricchiva il giornale di racconti, reportage, riflessioni, analisi, per poi passare all'organizzazione del festival di Repubblica delle Idee. «Disegnava le pagine a mano, con una grande matita grigia, fogli su fogli che consegnava ai grafici con la scansione delle notizie perfettamente tracciata», prosegue la collega nell'ultimo saluto al giornalista e all'uomo, citando aneddoti e ricordi, fino al commosso commiato: «Ciao Mauro, ci mancherai».



I funerali di Mauro Piccoli si tengono sabato 10 gennaio alle 15 nella Parrocchia di San Fulgenzio, in via della Balduina 296, a Roma. (mf)