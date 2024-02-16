CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il giornalista Alessandro Tiberti (Foto: streaming da rainews.it)
Lutto 05 Gen 2026

Morto Alessandro Tiberti, volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni

Il cordoglio della Rai: «Esempio di giornalismo al quale continuare a fare riferimento».

È morto all'età di 61 anni Alessandro Tiberti, volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni: lo annuncia viale Mazzini, sottolineando che la sua scomparsa «è per tutta la Rai motivo di profonda tristezza, per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano».

«Anche per questo la Rai - che si stringe affettuosamente ai suoi familiari in questo momento di dolore - lo vuole ricordare con affetto e riconoscenza, come esempio di giornalismo al quale continuare a fare riferimento», conclude l'azienda. (Ansa - 5 gennaio 2026)

@fnsisocial
Lutto
05 Gen 2026
È morto Gianluigi Armaroli, volto dall'Emilia Romagna per il Tg5
Lutto
03 Gen 2026
Addio a Franco Donarelli, vignettista di Repubblica e L’Ora. Il cordoglio dell’Assostampa Sicilia
Lutto
02 Gen 2026
Siracusa, morto Corrado Maiorca. Il cordoglio di Assostampa Sicilia
 Le altre news

Articoli correlati

Istituzioni02 Gen 2026
Mattarella, il ricordo dei giornalisti vittime del terrorismo nel discorso di fine anno
Associazioni15 Set 2025
Dieci anni senza Dante Ciliani, il ricordo dell'Associazione stampa Umbra
Anniversario08 Lug 2025
Dieci anni senza Santo Della Volpe, il ricordo della Fnsi
Anniversario10 Giu 2024
Centenario delitto Matteotti, Fnsi: «Una targa per ricordarne l'attività di giornalista»
Anniversario20 Mar 2024
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Mattarella: «Assassini e mandanti ancora senza nome: una ferita che riguarda tutti»
Internazionale16 Feb 2024
Navalny, l'oppositore di Putin muore in carcere. Era detenuto dal 2021
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits