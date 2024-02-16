Il giornalista Alessandro Tiberti (Foto: streaming da rainews.it)

05 Gen 2026

Morto Alessandro Tiberti, volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni

Il cordoglio della Rai: «Esempio di giornalismo al quale continuare a fare riferimento».

È morto all'età di 61 anni Alessandro Tiberti, volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni: lo annuncia viale Mazzini, sottolineando che la sua scomparsa «è per tutta la Rai motivo di profonda tristezza, per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano».



«Anche per questo la Rai - che si stringe affettuosamente ai suoi familiari in questo momento di dolore - lo vuole ricordare con affetto e riconoscenza, come esempio di giornalismo al quale continuare a fare riferimento», conclude l'azienda. (Ansa - 5 gennaio 2026)