CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il Presidente Mattarella in occasione del discorso di fine anno (Foto: quirinale.it)
Istituzioni 02 Gen 2026

Mattarella, il ricordo dei giornalisti vittime del terrorismo nel discorso di fine anno

Nell'«album immaginario della storia della Repubblica» ripercorso in diretta tv mercoledì 31 dicembre 2025, il Capo dello Stato rivolge un pensiero anche agli operatori dell'informazione, ai magistrati, uomini delle istituzioni, esponenti delle forze dell'ordine caduti negli anni bui del terrore e al ruolo del servizio pubblico affidato alla Rai, «a garanzia del pluralismo, presupposto essenziale di un largo coinvolgimento popolare attorno alle istituzioni».

«Le stragi. Il terrorismo. Ricordiamo i volti e i nomi delle vittime. Magistrati, giornalisti, uomini delle istituzioni, esponenti delle forze dell'ordine. E poi tanti, troppi giovani che cadono per mano di ideologie che fanno della violenza il loro unico strumento». Ribadendo che «le istituzioni si dimostrano più forti del terrore. E lo sono grazie all'unità delle forze politiche e sociali», il Capo dello Stato dedica un pensiero anche agli operatori dell'informazione caduti negli anni bui «della notte della Repubblica» nel discorso di fine anno (l'undicesimo) pronunciato in diretta televisiva mercoledì 31 dicembre 2025.

Un discorso rivolto al futuro, al 2026 che segna l'ottantesimo anniversario della Repubblica, costruito ripercorrendo le tappe fondamentali della storia repubblicana, che prende le mosse dall'aspettativa «anzitutto rivolta alla pace» e dal «desiderio di pace che è sempre più alto», mentre «diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte».

Mattarella cita Papa Leone e il suo appello alla necessità di disarmare le parole e rimarca: «L'affermazione della libertà, la costruzione della pace sono nell'atto fondativo della nostra Repubblica, che esprime la volontà di realizzare il futuro insieme, attraverso il dialogo. Raffigura la responsabilità di essere cittadini».

Poi l'«album immaginario della storia della Repubblica», che il presidente apre con il fotogramma rappresentato dalle donne, quindi la firma dei Trattati di Roma, gli anni del miracolo economico, l'importanza del lavoro «come leva fondamentale dello sviluppo», lo Statuto dei lavoratori, che «è stato lo strumento che riconosce e sancisce diritti, dignità e libertà sindacale. Valori - rileva ancora Mattarella - che richiamano al pieno rispetto della irrinunziabile sicurezza sul lavoro e all'equità delle retribuzioni».

Il Presidente non tralascia di inserire "nell'album di famiglia" l'istituzione del servizio sanitario nazionale, il sistema previdenziale esteso a tutti, il ruolo fondamentale per la crescita della identità nazionale della cultura, dell'arte, del cinema, della letteratura, della musica, dello sport, come del servizio pubblico affidato alla Rai, «a garanzia del pluralismo, presupposto essenziale di un largo coinvolgimento popolare attorno alle istituzioni della Repubblica».

E ancora, l'omaggio a «due volti che non possiamo dimenticare: quelli di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della legalità e della lunga lotta contro la mafia. Protagonisti anche dopo il loro assassinio».

Per giungere ai problemi vecchi e nuovi che ci troviamo di fronte, «accresciuti dall'incertezza del contesto internazionale che attraversiamo», pur nella consapevolezza che «nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia», scandisce infine Mattarella, rivolgendosi «particolarmente ai più giovani», che esorta da essere «esigenti, coraggiosi», a scegliere il loro futuro e - infine - a sentirsi responsabili, «come la generazione che, ottanta anni fa, costruì l'Italia moderna». (mf)

@fnsisocial
Istituzioni
24 Dic 2025
Barachini: «Alimentare il rapporto di fiducia tra le fonti d'informazione, il lavoro giornalistico e i cittadini»
Istituzioni
15 Dic 2025
Nasce l'Osservatorio su IA e lavoro. Fnsi: «Può essere un valido sostegno per valutare l'impatto sul giornalismo»
Istituzioni
11 Dic 2025
Commissione Ue, procedura d'infrazione contro l'Ungheria: «Limita la libertà della stampa»
Istituzioni
03 Dic 2025
Legge di delegazione europea, ok della Camera al recepimento della Direttiva sulle querele temerarie. Fnsi: «Serve anche in Italia»
 Le altre news

Articoli correlati

Media09 Dic 2025
La Ue indaga su Google per l'uso di contenuti degli editori per addestrare l'intelligenza artificiale
Anniversario25 Nov 2025
Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, Mattarella: «Libertà va difesa ogni giorno»
Lavoro autonomo21 Nov 2025
Manovra, emendamento per l'obbligo di sicurezza per i giornalisti freelance in zone di guerra
Fnsi31 Ott 2025
Fnsi, la sentenza della Consulta sulla rappresentanza sindacale tutela le organizzazioni più rappresentative: «Un principio di democrazia»
Media21 Ott 2025
Ue: «Google riformi il sistema pubblicitario o serviranno rimedi»
Minacce17 Ott 2025
Ranucci, la solidarietà di istituzioni e politica. Mattarella: «Severa condanna per la grave intimidazione»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits