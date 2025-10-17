Palazzo Berlaymont, sede della Commissione Ue a Bruxelles (Foto: EmDee - commons.wikimedia.org)

11 Dic 2025

Commissione Ue, procedura d'infrazione contro l'Ungheria: «Limita la libertà della stampa»

Si tratta della prima azione promossa dall'esecutivo europeo nel quadro dello 'European Media Freedom Act'.

La Commissione Ue ha avviato una procedura di infrazione contro l'Ungheria per il mancato rispetto di diverse disposizioni della legge europea sulla libertà dei media e di alcuni requisiti della direttiva sui servizi di media audiovisivi. Bruxelles sottolinea, come riporta l’agenzia Ansa giovedì 11 dicembre 2025, che la legge, le cui principali norme sono entrate in vigore l'8 agosto scorso, tutela libertà, indipendenza e pluralismo dei media nel mercato interno dell'Ue.



Si tratta della prima procedura avviata dall'esecutivo europeo nel quadro dello 'European Media Freedom Act', la legge europea sui media. Per palazzo Berlaymont, la normativa ungherese non offre un'adeguata protezione delle fonti giornalistiche e delle comunicazioni riservate, né un'efficace tutela giurisdizionale in caso di violazione di tali diritti.



Sono state riscontrate anche violazioni degli obblighi relativi ai media di servizio pubblico, alla trasparenza della proprietà dei media, alla valutazione delle concentrazioni del mercato dei media e all'assegnazione della pubblicità statale. Budapest viola anche alcuni obblighi relativi alle autorità nazionali di regolamentazione dei media ai sensi della direttiva sui servizi di media audiovisivi.



La Commissione ha quindi inviato una lettera di costituzione in mora all'Ungheria, che ha ora due mesi di tempo per rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato. (anc)