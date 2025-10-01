CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
L'aula di Montecitorio (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Istituzioni 03 Dic 2025

Legge di delegazione europea, ok della Camera al recepimento della Direttiva Ue sulle querele temerarie

Via libera a maggioranza, mercoledì 3 dicembre 2025, all'articolo che delega al governo l'adozione di «uno o più decreti legislativi» per recepire il testo, mettendo nero su bianco la definizione delle «questioni con implicazioni transfrontaliere». Punto contestato dalle opposizioni. La segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante: «Vero che il perimetro delle Slapp indicato dall'Europa è quello transfrontaliero, ma è altrettanto vero che i giornalisti italiani da anni aspettano una normativa nazionale sul punto. Vogliamo sperare che il recepimento della Direttiva sia solo il primo passo».

La Camera dei deputati ha approvato a maggioranza, mercoledì 3 dicembre 2025, l'articolo che delega al governo l'adozione di «uno o più decreti legislativi» per recepire la Direttiva europea sul contrasto alle querele temerarie, mettendo nero su bianco la definizione delle «questioni con implicazioni transfrontaliere» (come richiamato dalla Direttiva). Punto, questo, contestato dalle opposizioni: secondo Pd e M5s rende meno tutelati i giornalisti italiani che hanno a che fare con querele temerarie italiane; il ministro agli Affari Ue, Tommaso Foti, replica che il «perimetro» è quello fissato dalla stessa direttiva.

«È vero che il perimetro delle Slapp indicato dalla Ue è quello transfrontaliero, ma è altrettanto vero che i giornalisti italiani da anni aspettano una normativa nazionale sulle querele temerarie», rileva Alessandra Costante segretaria generale della Fnsi. «Vogliamo sperare - incalza - che il recepimento della Direttiva europea sia solo il primo passo per modernizzare la legislazione italiana e cancellare le querele temerarie, uno dei bavagli più intollerabili alla libertà di informazione. Ad esserne colpiti sono soprattutto i giornalisti più deboli e le aziende meno strutturate». 

Il riferimento è alle norme europee per il contrasto alle 'iniziative giudiziarie strategiche contro la partecipazione pubblica' (le cosiddette 'Slapp', appunto). L'articolo approvato è contenuto nella Legge di delegazione in esame a Montecitorio.

Critiche in Aula le opposizioni, che puntano il dito contro la maggioranza e il governo. «Da lungo tempo insistiamo affinché, a tutela dei giornalisti, venga recepita la Direttiva Ue anti-Slapp, accompagnata da norme di carattere nazionali che riportino le stesse misure di tutela previste per i casi transfrontalieri all'interno dell'ordinamento italiano», afferma Elisabetta Piccolotti di Avs.

«Abbiamo dovuto insistere molto in Commissione, poi, su pressione della società civile, avete deciso di inserire il recepimento della Direttiva. Peccato che lo abbiate limitato ai soli casi transfrontalieri. Noi non abbiamo bisogno di tutelare solo giornalisti e attivisti che ricevono querele temerarie da soggetti stranieri: c'è una diffusione abnorme di querele temerarie nel nostro territorio», prosegue Piccolotti.

«Chiediamo di specificare meglio la delega al governo per recepire la Direttiva anti-Slapp - dichiara il dem Piero De Luca -. Così come inserita dalla maggioranza, questa rischia di essere una norma vuota» che «contiene un elemento insidioso: nella sostanza, pur recependo un passaggio della normativa, si richiede al governo di limitare l'applicazione delle norme solo alle controversie transfrontaliere. I giornalisti nazionali per cause nazionali non avranno lo stesso livello di tutele in caso di querele temerarie. Perché devono avere tutele minori? State ledendo l'esercizio della stampa nel nostro Paese, con una discriminazione alla rovescia».

A sollevare il tema dei tempi di applicazione, per primo, è Cafiero De Raho del M5s. «Non è previsto alcun termine per la Direttiva sui giornalisti. Esiste un termine addirittura per la protezione dei lupi. I giornalisti hanno meno diritto ad essere tutelati rispetto ai lupi?», la sua posizione.

Critiche cui il ministro agli Affari Europei Tommaso Foti replica rilevano che «è una Direttiva che investe i giornalisti ma non solo loro. Dicendo che riguarda solo i giornalisti si fa discriminazione. Il perimetro del recepimento della Direttiva non l'ha stabilito il governo, bensì la stessa Direttiva europea che si applica alle sole controversie transfrontaliere. In questa sede ci siamo occupati di recepirla integralmente».

Per quanto riguarda le cause temerarie, «è vigente l'articolo 96 del Codice di procedura civile che disciplina tutta la materia applicabile ai casi di specie», inoltre, «l'articolo 183 bis in combinato con 281 decies dispone che il giudice d'ufficio possa trattare questi casi con riti semplificati», conclude Foti.

Mentre Forza Italia, con i deputati Paolo Emilio Russo e Isabella De Monte, rivendica che «con il recepimento della direttiva l'Italia compie un altro importante passo avanti nella tutela del lavoro dei giornalisti e, quindi, della promozione della libertà di stampa» e che il nuovo intervento legislativo «si accompagna all'impegno già messo in campo per il rafforzamento del comparto dell'editoria». (mf)

@fnsisocial
Istituzioni
02 Dic 2025
Di Trapani: «In Italia la Rai non attua il Media Freedom Act»
Istituzioni
01 Dic 2025
Meloni: «È decisivo poter contare su un'informazione libera»
Istituzioni
21 Nov 2025
Fnsi al Commissario Ue: «Su Emfa e Slapp Italia non in linea con l'Europa»
Istituzioni
06 Nov 2025
Direttiva anti-Slapp, no del governo a recepirla nella legge di delegazione europea 2025
Istituzioni
10 Ott 2025
Intelligenza artificiale, Mattarella a Tallinn: «Serve una governance internazionale»
Istituzioni
01 Ott 2025
Avs: «Bocciato il nostro emendamento contro le querele temerarie»
 Le altre news

Articoli correlati

Anniversario25 Nov 2025
Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, Mattarella: «Libertà va difesa ogni giorno»
Lavoro autonomo21 Nov 2025
Manovra, emendamento per l'obbligo di sicurezza per i giornalisti freelance in zone di guerra
Fnsi31 Ott 2025
Fnsi, la sentenza della Consulta sulla rappresentanza sindacale tutela le organizzazioni più rappresentative: «Un principio di democrazia»
Media21 Ott 2025
Ue: «Google riformi il sistema pubblicitario o serviranno rimedi»
Minacce17 Ott 2025
Ranucci, la solidarietà di istituzioni e politica. Mattarella: «Severa condanna per la grave intimidazione»
Vertenze13 Ott 2025
Giornalisti della Dire in sciopero, il Cdr: «Stipendi a rate e non garantiti, ora basta». La Fnsi al fianco dei colleghi
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits