(Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

06 Nov 2025

Direttiva anti-Slapp, no del governo a recepirla nella legge di delegazione europea 2025

Il capogruppo del Partito Democratico nella Commissione Affari Europei della Camera, Piero De Luca: «Da Nordio uno schiaffo alla libertà di stampa».

Parere negativo del governo all'emendamento del Pd (primo firmatario Piero De Luca) che mirava a recepire nella legge di delegazione europea la direttiva sulle querele temerarie, tecnicamente contro «le iniziative giudiziarie strategiche contro la partecipazione pubblica" (Slapp). Il no, riferisce l’agenzia Ansa, è arrivato mercoledì 5 novembre 2025 in commissione Giustizia della Camera nel suo parere alla commissione per le politiche Ue, che esamina il provvedimento in sede referente.



«Da Nordio uno schiaffo alla libertà di stampa», ha commentato Piero De Luca, capogruppo del Partito Democratico nella Commissione Affari Europei della Camera. «Nordio si ostina a non voler recepire questa direttiva - ha aggiunto De Luca - ma il Partito Democratico ripresenterà in Aula alla Camera l'emendamento per recepire subito la direttiva anti-Slapp in Italia, riaffermando che la libertà di stampa è un pilastro della democrazia va tutelata dalla politica». (anc)