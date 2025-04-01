CERCA
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (Foto: quirinale.it)
Anniversario 25 Nov 2025

Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, Mattarella: «Libertà va difesa ogni giorno»

In occasione della ricorrenza internazionale, martedì 25 novembre 2025, il capo dello Stato rimarca come «oggi assistiamo al dilagare di forme di violenza consentite dalla dimensione digitale, amplificate dalle dinamiche dei social network, con effetti tutt'altro che virtuali» e, in questo contesto, «affatto indifferente è l'uso del linguaggio».

«In ogni ambito della vita sociale e privata, nelle case, nei luoghi di lavoro e negli spazi urbani, il principio della parità tarda ad affermarsi, limitando l'autonomia femminile, compromettendo la sicurezza delle donne, impoverendo il progresso della società. I teatri di conflitto armato, dove la violenza contro le donne viene utilizzata come strumento di intimidazione e oppressione, ne sono drammatico esempio». Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, martedì 25 novembre 2025.

«Oggi - prosegue il capo dello Stato - assistiamo al dilagare di forme di violenza consentite dalla dimensione digitale, amplificate dalle dinamiche dei social network, con effetti tutt'altro che virtuali: umiliazioni, ricatti, coercizioni che portano, nei casi più gravi, ad aggressioni fisiche e femminicidi. Abusi che lasciano cicatrici profonde nel corpo e nella mente».

In questo contesto, «affatto indifferente è l'uso del linguaggio quando alimenta stereotipi, pretende di giustificare relazioni di dominio e comportamenti inaccettabili. Parità - incalza Mattarella - significa, prima di tutto, educazione al linguaggio del rispetto».

Nel 65° anniversario dell'assassinio delle sorelle Mirabal, torturate e uccise il 25 novembre 1960, nella Repubblica Dominicana, «oggi - conclude il Presidente della Repubblica - la loro scelta di opporsi alla dittatura continua a ispirare intere generazioni, ricordandoci che libertà e protagonismo delle donne sono conquiste collettive da difendere e consolidare ogni giorno». (mf)

