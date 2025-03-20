Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (foto: quirinale.it)

23 Set 2025

Giancarlo Siani, il ricordo di Mattarella: «Uccidere i giornalisti è uccidere le nostre libertà»

Messaggio del presidente della Repubblica in occasione del 40° anniversario dell'assassinio, il 23 settembre 1985 a Napoli, del giovane cronista del Mattino. «La sua testimonianza - scrive - vive nella società che rifiuta l'oppressione delle mafie e dei gruppi di criminalità organizzata e tra i suoi colleghi giornalisti fedeli all'etica della professione e impegnati ogni giorno in una funzione cruciale per la libertà della convivenza civile».

«Ricordare il sacrificio della vita di Siani porta inevitabilmente alla mente i numerosi giornalisti morti perché colpevoli di testimoniare la verità, di raccontare le violazioni del diritto, le aggressioni, le guerre, lo sterminio senza pietà. L'assassinio dei giornalisti è un assassinio delle nostre libertà, di una parte di noi a cui la comunità non intende rinunciare». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione, nel giorno del 40° anniversario dell'assassinio, il 23 settembre 1985 a Napoli, del giovane cronista del Mattino.



«Giancarlo Siani venne barbaramente ucciso da killer della camorra perché aveva acceso la luce sulle attività criminali dei clan, svelato i loro conflitti interni, le viltà che li caratterizzano», ricorda il capo dello Stato.



«Sono trascorsi quarant'anni - prosegue Mattarella - da quell'agguato. La sua testimonianza vive nella società che rifiuta l'oppressione delle mafie e dei gruppi di criminalità organizzata e tra i suoi colleghi giornalisti fedeli all'etica della professione e impegnati ogni giorno in una funzione cruciale per la libertà della convivenza civile. Quel feroce assassinio è parte incancellabile della storia e della memoria della Repubblica. Lo animava un forte senso di giustizia sociale che si nutriva di legalità. Il suo impegno di cronista ne 'Il Mattino' e nelle altre testate con cui ha collaborato era strettamente legato a valori di umanità e di civismo».



Conclude il capo dello Stato: «Far conoscere la realtà criminale che la camorra voleva occultare era un modo per tentare di liberare il territorio dallo strangolamento operato dalle attività illegali che ne opprimono vita e sviluppo. Le verità raccontate sono state la ragione della spietata rappresaglia. Il percorso giudiziario, che ha portato alle condanne di esecutori e mandanti, mostra una volta di più che gli assassini mafiosi possono essere colpiti». (mf)